"Ilie Nastase cere judecatorilor sa-i reduca sentinta de 9 luni de inchisoare. Avocat: A recunoscut faptele si le regreta"

In ultimul cuvant, Ilie Nastase a aratat ca el nu a baut pana la varsta de 35 de ani.Curtea de Apel Bucuresti urmeaza sa dea vineri decizia definitiva in dosarul in care fostul mare tenismen roman Ilie Nastase a fost condamnat la 9 luni si 10 zile de inchisoare cu suspendare, cu amanarea executarii pedepsei, dupa ce a fost prins conducand baut la volan si s-a sustras de la prelevarea probelor biologice.Ilie Nastase vrea sa obtina o pedeapsa mai mica, tot cu amanarea executarii pedepsei, in timp ce procurorul insista pe o pedeapsa cu suspendare."Sentinta este nelegala si netemeinica. Desi i-a fost retinut permisul de conducere, inculpatul a continuat sa conduca. Comportamentul denota lipsa de respect fata de normele legale.Circumstante personale nu ar trebui sa aiba prioritate. Comportamentul poate fi sanctionat doar prin aplicarea unei pedepse cu suspendare . Pedeapsa trebuie sa aiba si un element de exemplaritate", a explicat procurorul in sala de judecata.Avocatul lui Ilie Nastase a punctat ca clientul sau a recunoscut acuzatiile."A uzat de procedura simplificata in fata instantei.Referitor la functia de exemplaritate a pedepsei, eu cred ca trebuie sa ne raportam la persoana fiecarui individ chemat sa raspunda pentru propriile fapte.", spune avocatul.Ca circumstante atentuante, avocatul a aratat ca faptele de care a fost acuzat Ilie Nastase nu au avut un pericol social crescut.S-a gresit de ambele parti: Ilie Nastase a constientizat ca a gresit, dar atitudinea politistilor nu a fost reclamata.A doua fapta este imputabila inculpatului. Cand s-a urcat pe motoscuter, erau jurnalisti care il filmau pe Ilie Nastase, era un politist de fata. Nicio clipa nu s-a pus problema sa il opreasca sau macar sa ii atraga atentia", explica avocatul.Aparatorul a insistat ca Ilie Nastase a apucat sa mearga pe scuter 300 de metri si ca avea un permis de conducere valabil, eliberat de statul Monaco, care nu ii fusese ridicat."La nivelul unei persoane cu un nivel mediu de cunostinte juridice, el avea impresia ca poate conduce scuterul cu permisul de Monaco. Tineti cont si de varsta inculpatului, are 73 de ani, daca s-ar da o pedeapsa mai mare, ar fi destul de impovarator. Va rog sa faceti abstractie de notorietatea inculpatului", conchide avocatul.Problemele lui Ilie Nastase au inceput pe 25 mai 2018, cand fostul lider mondial a fost oprit de o masina de politie, intr-un moment in care conducea in stare de ebrietate.Nastase s-a luat la cearta cu un agent al politiei si a fost dus la sectie incatusat.El a devenit agresiv cu politistii si a refuzat testul cu etilotestul. Astfel, Nastase a acceptat sa i se recolteze probele biologice abia la sediul INML.Dupa ce a fost eliberat, Nastase a fost prins a doua zi conducand un moped, desi avea permisul suspendat.