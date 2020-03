Ilie Nastase dezvaluie ce i-a spus Elena Ceausescu dupa ce s-a zvonit ca "a vandut" americanilor finala Cupei Davis din 1972

Ziare.

Fostul mare tenismen roman a dezvaluit cum l-a abordat si ce i-a spus Elena Ceasusescu dupa finala Cupei Davis din 1972, despre care au existat zvonuri ca ar fi fost cedata intentionat de "Nasty"."Asta este o mare tampenie ca am vandut meciul. Dar Tiriac era suparat pe mine. Si avea dreptate", a povestit Nastase pentru Gazeta Sporturilor "Cand sa ies din sediul CC (Comitetul Central al PCR - n.red.) era o femeie cu batic pe cap, statea, asa, rezemata de un perete. 'Mai flacau, unde te grabesti asa? Ia vino sa vorbim putin!'. 'Sarut mana, doamna!' Eu ii raspund ca am avion spre Barcelona. 'Uite, s-au auzit zvonuri ca ai vandut meciul americanilor. Dar noi nu credem asa ceva. Tu du-te linistit ca n-o sa-ti faca nimeni nimic'", si-a aminint Nastase.Romania a fost invisa cu 3-2 de SUA in finala Cupei Davis din 1972.