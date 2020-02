Ilie Nastase, dupa ce i-a cerut Simonei Halep sa nu mai reprezinte Romania: Eu n-am niciun interes si nici Tiriac

Ziare.

Fostul mare tenismen roman i-a cerut Simonei Halep sa nu mai reprezinte Romania in circuitul WTA, dar spune ca nu face tot acest scandal pentru el si actualul presedinte al Federatiei Romane de Tenis, Ion Tiriac, ar avea vreun interes."Eu n-am niciun interes si nici Tiriac. Vreau sa fim respectati si la noi in tara! La noi nu se vrea... In Romania nu se vrea promovarea tenisului. O sa avem probleme mari si la Olimpiada, ca toata lumea zice ca luam sase... O sa vedeti ca nu o sa luam nicio medalie la Olimpiada", a spus Ilie Nastase la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu" "Chiar nu e normal sa pedepsesti niste copii cand nu le dai buget! Nu sunt toti bogati ca cei din fata! Copiii astia sunt pedepsiti. De ce? Ei vor sa joace tenis! Sa mearga la turnee! Cum rezolvam problema? Prim-ministrul, domnul Orban, nu stiu cine e el... Tovarasul care o fi el, sa dea Hotarare de Guvern ca statul sa ajute Federatia", a continuat acesta.Vezi si: Ilie Nastase i-a cerut Simonei Halep sa nu mai reprezinte Romania in circuitul WTA Scandalul dintre FRT si MTS porneste de la faptul ca Federatia condusa de Ion Tiriac nu primeste niciun fel de sponsorizare de la stat.Finantarea Federatiei Romane de Tenis a fost sistata in 2017, dupa ce instanta a decis ca alegerile in care George Cosac a fost reales in functia de presedinte nu au fost statutare.Concret, Marius Vecerdea, un alt candidat la acele alegeri, a avut castig de cauza in instanta cand a sustinut ca au votat mai multe cluburi decat cele afiliate.Chiar daca au existat numeroase promisiuni ca situatia va fi rezolvata, atat in timpul guvernarii PSD, dar si in ultimele luni, lucrurile au ramas in acelasi stadiu.