Ilie Nastase ia o decizie radicala

Nastase a anuntat ca se retrage definitiv din lumea politica, dupa ce romanii nu i-au dat votul pentru a-l trimite in Parlamentul European."Buna tuturor. Am lipsit o vreme - mi-am luat putin timp dupa alegeri. M-am gandit foarte bine si e timpul sa ma retrag definitiv din politica. Va multumesc tuturor celor care ati corespondat cu mine. Numai ganduri bune voua si celor dragi voua! La revedere! Cu drag, Ilie", a scris Nastase pe Facebook Ilie Nastase a candidat la europarlamentare din partea UNPR , dar a obtinut doar 54.000 de voturi. UNPR nu a trecut insa pragul si nu trimite niciun europarlamentar la Bruxelles.In trecut, Nastase a fost senator intre 2012 si 2016 si candidat la Primaria Capitalei in 1996.C.S.