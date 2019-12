Ilie Nastase ii cere scuze lui Iohannis si propune o schimbare majora: Trebuie sa dam foc legii

Ziare.

Nastase considera acum ca a gresit cand l-a numit pe Iohannis un "mut care nu spune nimic"."Imi cer scuze pentru tot ce am spus. Nu a fost chiar asa", a afirmat Ilie Nastase, citat de Gsp.ro Amintim ca saptamana trecuta Nastase a avut o reactie dura la adresa lui Iohannis."E un mut care nu spune nimic. S-a dus in Statele Unite si a venit cu o cascheta si o insigna, in loc sa vina cu vizele ridicate romanilor. S-a dus premierul polonez si a ridicat vizele in doua zile. Mai mult ce sa spun? Nu stiu cum o sa-mi ridice distinctiile.Ca eu am de la Ceausescu, Iliescu si de la Constantinescu. Pe care s-o ridice? Aia de la el o dau inapoi. Ma duc la Cotroceni si stau in fata si i-o dau, daca asta-l face pe el fericit. Chiar nu-mi face placerea distinctia data de el. Am acceptat-o pentru ca implinisem 70 de ani", spunea Ilie Nastase saptamana trecuta.De asemenea, Nastase a cerut si schimbari majore in legea sportului, in ce priveste finantarea."Nivelul nostru e foarte jos acum in sport. Legea sportului pe care o avem e foarte proasta. Noi incercam prim amendamente sa schimbam, dar si alea sunt proaste. Trebuie sa ii dam foc si sa avem o lege noua, ca in orice tara civilizata. Am un prieten in Franta care aduce la Federatia de Fotbal peste 500 de milioane de fotbal. Doar la fotbal! Noi suntem morti. Degeaba zice Mircea Lucescu ca vom face. Nu reusim nimic daca nu schimbam legea sportului", a adaugat Nastase.C.S.