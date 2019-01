Incepe procesul in care Ilie Nastase este judecat pentru doua infractiuni

Ziare.

Judecatoria Sectorului 1 a constatat legalitatea sesizarii instantei cu rechizitoriul facut de procurori in acest caz si ca probele au fost corect administrate.Ancheta in acest caz a fost finalizata pe 19 noiembrie de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, potrivit portalului instantelor. Nastase nu mai comenteaza acuzatiile, inainte de a se sfatui cu avocata sa, insa, daca va fi gasit vinovat, risca pana la 6 ani de inchisoare, arata ProTV. In luna mai, Ilie Nastase a fost protagonistul unui scandal, in nordul Capitalei. Incidentul a avut loc in jurul orei 4:45, pe Soseaua Nordului, in zona ambasada Chinei, politistii Brigazii Rutiere au oprit pentru control un autoturism condus de Nastase.Intrucat acesta se afla intr-o vizibila stare de ebrietate, i s-a solicitat sa fie testat cu aparatul alcooltest, moment in care a devenit recalcitrant, a adresat injurii politistilor.Fostul tenismen a fost incatusat si condus la sediul INML pentru recoltare de mostre biologice. Barbatul a refuzat sa-i fie recoltate mostre biologice si a fost condus la sediul Brigazii Rutiere unde i s-a suspendat permisul.Dupa cateva ore, desi nu mai avea carnet, Ilie Nastase a fost prins in zona Spitalului Floreasca, pe scuter.