Retragerea decoratiilor: De pe lista lui Iohannis lipsesc Ilie Nastase si Gica Popescu

Nu se stie momentan motivul pentru care Iohannis a mentinut decoratiile celor doi.Conform Legii 29/2000, invocata de Iohannis pentru retragerea decoratiilor celor 12 persoane, "calitatea de membru al unui ordin se poate pierde in urmatoarele situatii: a) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la pedeapsa privativa de libertate; b) pentru fapte dezonorante, altele decat cele prevazute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului".Gica Popescu si Ilie Nastase au fost condamnati penal, dar vor ramane cu decoratiile primite anterior.Astfel, Gica Popescu a primit ordinul Meritul Sportiv Sportiv clasa a III-a din partea lui Traian Basescu , pentru 'inalta apreciere a rezultatelor pe care le-a avut in perioada 1990-2000 prin participarea la turneele finale ale Campionatelor Mondiale si Europene si pentru intreaga activitate sportiva'.Pe de alta parte, Ilie Nastase a fost decorat chiar de Klaus Iohannis in 2016, cu ordinul National " Steaua Romaniei", in grad de Comandor.Anterior, Ilie Nastase a avut o reactie dura la adresa lui Iohannis , in momentul in care a aflat ca exista posibilitatea sa ramana fara decoratie."Am inteles ca a primit si el o distinctie de la Basescu. El ce merita? Noi am avut niste merite in sport. El nu prea are de ce sa primeasca o distinctie. Nu am nicio problema sa imi retraga ordinul. Daca-mi lua titlul de la US Open sau de la Roland Garros aveam o problema. Dar asa?", a tunat Ilie Nastase la GSP Live."E un mut care nu spune nimic. S-a dus in Statele Unite si a venit cu o cascheta si o insigna, in loc sa vina cu vizele ridicate romanilor. S-a dus premierul polonez si a ridicat vizele in doua zile. Mai mult ce sa spun? Nu stiu cum o sa-mi ridice distinctiile. Ca eu am de la Ceausescu, Iliescu si de la Constantinescu. Pe care s-o ridice? Aia de la el o dau inapoi. Ma duc la Cotroceni si stau in fata si i-o dau, daca asta-l face pe el fericit. Chiar nu-mi face placerea distinctia data de el. Am acceptat-o pentru ca implinisem 70 de ani", a mai spus fostul mare tenismen roman.In cele din urma, doar Adrian Nastase , Gheorghe Bucur, Miron Mitrea , Mihai Mucea, Gheorghe Mencinipocpshi, Emilian Cuteanu, Adrian Severin Dan Voiculescu , Ionel Mantog, Mircia Muntean Cristian Anghel si Irina Paua Jianu au rramas fara decoratie.C.S.