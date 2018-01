13 intrebari si raspunsuri despre Declaratia 600, un chin pentru sute de mii de romani

amenda de la 500 lei la 1.000 lei

Fiscul a dat de curand un comunicat de presa, pentru a prezenta necesitatea acestui document, care insa a creat mai multa confuzie in randul contribuabililor.In incercarea de a aduce lamuriri, a fost organizata o sesiune de intrebari-raspunsuri pe aceasta tema pe pagina de Facebook ANAF a selectat cel mai des intalnite probleme si explicatia aferenta data de inspectorii fiscali.O persoana care a incasat dividende in anul 2017 peste plafonul de 22.800 lei (echivalentul a 12 salarii de baza minime brute pe tara valabile in 2018), iar in 2018 nu poate estima daca aceste dividende vor depasi plafonul stabilit de 12 salarii trebuie sa plateasca in acest an CASS si sa depuna D600?Veniturile care se iau considerare pentru plata CASS in anul 2018, sunt cele realizate in anul 2017, indiferent de cuantumul veniturilor pe care le veti realiza in acest an. Da, se plateste CASS si se depune declaratia 600.O persoana care, in 2017, pe langa veniturile salariale, a avut venituri din drepturi de autor care, insumate, depasesc plafonul de 22.800 de lei, trebuie sa depuna declaratia 600? Trebuie sa plateasca CAS si CASS din plafonul de 22.800 de lei?Veniturile din salarii nu intra in calculul plafonului. Intrucat veniturile din drepturi de proprietate intelectuala fac parte din categoria veniturilor din activitati independente, consideram sa se aplica tratamentul fiscal specific acestei categorii. Aveti obligatia depunerii declaratiei 600, daca venitul net lunar realizat in anul 2017, din drepturi de proprietate intelectuala, ramas dupa scaderea din venitul brut a cheltuielii deductibile de 40%, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu 1.900 lei, aveti obligatia de plata a CAS. In ceea ce priveste plata CASS trebuie sa aveti in vedere venitul net realizat din drepturi de proprietate intelectuala in anul 2017. Daca acesta depaseste plafonul de 22.800 lei, atunci aveti obligatia platii CASS.Trebuie depusa declaratia 600 in cazul unei persoane fizice care in anul 2017 a obtinut venituri din activitati agricole impuse pe baza de norme de venit?Da, daca norma de venit/normele de venit cumulate din anul 2017 depaseste/depasesc plafonul de 22.800 lei, avand obligatia de plata doar a CASS.Pentru veniturile din chirii se depune declaratia 600?Potrivit reglementarilor legale, pentru venitul din chirii realizate in anul 2017 se ia in considerare la calculul plafonului de 22.800 lei venitul net. Daca acest venit este sub plafon, atunci nu aveti obligatia depunerii D600.Un pensionar a obtinut venituri din chirii in 2017 peste plafonul de 22.800 de lei si a achitat CASS conform deciziei ANAF, mai trebuie sa depuna D600?Daca venitul net depaseste plafonul, are obligatia depunerii.O persoana salariata care a obtinut si venituri din investitii peste pragul de 22.800 lei are obligatia sa depuna D600 in ianuarie 2018?Da, are obligatia sa depuna D600.Daca un angajat in Romania obtine si venituri din strainatate pe declaratia 201 pe anul 2017 mai mari de 22.800 lei, atunci mai depune declaratia 600?Da, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, dupa caz. Sumele declarate in 201 pot face parte din orice categorie de venit, inclusiv din alte surse.Legislatia prevede ca veniturile care se iau in calcul la verificarea plafonului pentru stabilirea CASS sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din urmatoarele categorii de venituri (mentionate la art. 155 alin. 2) respectiv:a) venitul net din activitati independente;b) venitul brut din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, III sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati;c) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor;d) venitul/castigul din investitii;e) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse.Pentru veniturile din activitati independente din 2017, pentru care s-a platit deja CASS si CAS, depunerea declaratiei 600 va avea ca efect platirea din nou a acestor contributii sau nu?Prin depunerea D600 pe anul 2018 se vor stabili contributiile sociale datorate anului curent.Persoana fizica pensionara care a ridicat in anul 2017 dividende peste plafonul de 22.800 de lei depune D600 sau nu?Da, depune.O PFA cu norma de venit, fiind si angajat cu 8 ore/zi, pentru care i se injumatateste norma de venit, aceasta fiind sub plafonul de 22.800 lei/an, depune declaratia 600 si este obligat la plata contributiilor?Da, depune D600. Insa trebuie sa aveti in vedere ca se va lua in considerare valoarea lunara a normei de venit, obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la numarul lunilor de activitate din cursul anului dupa aplicarea corectiilor. Daca aceasta este cel putin egala cu 1.900 lei, veti datora atat CAS. In ceea ce priveste CASS, daca norma de venit din anul 2017 corectata a depasit plafonul de 22.800 de lei, aveti obligatia de plata a acestei contributii.Pentru o PFA cu norma de venit 30.000 de lei, redusa 50% la valoarea de 15.000 de lei pentru ca exista si un contract de munca, iar alte venituri nu exista, se depune D600 si se datoreaza contributii?Contributiile sociale sunt obligatorii in conditiile legii. In ceea ce priveste cele prezentate, CAS nu se datoreaza, iar pentru CASS se ia in vedere venitul anual cumulat. Daca norma anuala a fost sub 22.800 de lei, nu datorati nici CASS.Ce se intampla in cazul in care nu depun formularul 600 pana la data de 31.01.2018? De asemenea, daca completez formularul online, mai e necesar sa-l completez pe hartie si sa-l depun la ANAF?Depunerea cu intarziere a D600 se sanctioneaza cupentru persoanele fizice (potrivit art. 336, alin. 1 lit b si alin. 2 lit d). Daca depuneti formularul online, acesta nu trebuie sa il mai depuneti in format hartie.Daca in anul 2017 am realizat venituri din investitii (fara a realiza venituri din activitati independete etc.) sub plafonul de 22.800 de lei si nu sunt obligat sa depun declaratia 600, dar in cursul anului 2018 realizez venituri din aceasta categorie, cand este necesar sa depun declaratia 600?Incadrarea veniturilor din investitii, in plafonul anual de 22.800 lei pentru depunerea D600 si plata CASS se efectueaza prin insumarea veniturilor anuale realizate in anul fiscal precedent. Potrivit legislatiei fiscale in vigoare in prezent, calculul se va face doar la sfarsitul anului 2018 si obligatia platii contributiilor sociale se va stabili in anul 2019, avand ca referinta veniturile cumulate realizate in anul 2018.