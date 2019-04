Amenzi de pana la 10.000 de lei de la 1 mai pentru comerciantii fara case de marcat electronice

Ziare.

com

"Inspectorii antifrauda vor intensifica in aprilie actiunile de control tematic a respectarii de catre operatorii economici a obligatiei de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic si vor stabili termene de dotare scurte.Daca de la 1 mai 2019 inspectorii antifrauda vor constata incalcarea obligatiei de dotare cu noile case de marcat cu jurnal electronic, vor aplica amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei si vor suspenda activitatea economica in punctul de lucru al operatorului economic, pana la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal si prezentarea dovezii de plata a amenzii, cu exceptia situatiilor in care se constata ca operatorul economic a comandat deja necesarul de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic si a solicitat instalarea acestora", au precizat reprezentantii Finantelor.Actiunea de control tematic, dispusa de MFP, este determinata de "diferenta foarte mare" dintre numarul de 504.966 de case de marcat inregistrate in sistemul informativ al ANAF si puse pe piata si numarul de 344.020 de aparate de marcat puse in functiune, au mai sustinut Finantele.De asemenea, in luna martie, comparativ cu luna februarie, numarul caselor de marcat instalate la contribuabili a scazut cu aproximativ 39%, iar acela caselor de marcat inregistrate de distribuitorii autorizati in sistemul Fiscului a scazut cu 20%."La nivelul majoritatii distribuitorilor autorizati si a unitatilor acreditate pentru comercializare exista stocuri de aparate de marcat noi si nu mai sunt semnalate dificultati legate de lipsa capacitatii de instalare a unitatilor de service", au mai subliniat reprezentantii MFP.Finantele mai sustin ca ICI Bucuresti a emis avize tehnice favorabile, iar ei au emis autorizatii de distributie, pentru toate tipurile de aparate de marcat, inclusiv pentru cele destinate activitatilor economice in care sunt utilizate modele dedicate, respectiv taximetrie, mari retaileri, schimb valutar, comert cu carburanti - 95 de modele existente pe piata.