ANAF a cerut sa-i fie atribuite 3 hectare de teren si cladiri care au apartinut familiei lui Dan Voiculescu

Terenul si cladirile sunt evaluate la 76,25 milioane de lei.Conform Profit.ro , ANAF intentioneaza sa foloseasca noua locatie ca sediu pentru Directia Generala a Vamilor.Imobilul este compus din teren intravilan de 29.220 metri patrati si constructii nerezidentiale - cladiri cu destinatie de birouri, laboratoare, depozite si magazii, garaj, atelier mecanic/auto/reparatii/sudura/tamplarie/intretinere, pichet incendiu, arhiva.In prezent, imobilul se afla in portofoliul Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) din subordinea Ministerului Justitiei.Imobilul, situat pe strada Garlei nr. 1 D, sector 1, Bucuresti, a fost confiscat in vederea acoperirii prejudiciului de peste 60 milioane euro stabilit de procurori si confirmat de instanta in dosarul ICA.In acest dosar, Voiculescu a fost condamnat in 2014 la 10 ani de inchisoare, din care a executat mai putin de 3 ani, fiind eliberat conditionat in 2017