ANAF a demarat o ampla campanie de controale pentru combaterea evaziunii fiscale. Zona vizata: Bucuresti-Ilfov

Ziare.

com

"In aceasta campanie este vizata, in principal, zona Bucuresti - Ilfov. In vederea desfasurarii in bune conditii a actiunii, efectivele au fost suplimentate cu 200 de inspectori", arata un comunicat emis de ANAF.In acest an vor fi desfasuratecare au aceasta tematica.Controalele sunt efectuate in baza analizelor de risc si vor pune accent pe preventie si indrumare."Controalele vor determina identificarea in timp real a erorilor, care, daca sunt remediate in timp util, vor determina plata unor obligatii fiscale accesorii mai mici, in comparatie cu cele rezultate in urma unei inspectii fiscale generale. Contribuabilii au posibilitatea de a-si corecta declaratiile si de a se conforma la plata obligatiilor, potrivit legii", se mai arata in comunicat.In cazul in care contribuabilii verificati refuza sa se conformeze sau sunt constatate abateri semnificative, acestia vor face obiectul unor investigatii suplimentare.Controalele vizeaza, in principal, domeniile alimentatie publica, constructii, transport, comert, dar si combaterea muncii la negru, impreuna cu Inspectia Muncii, fara insa a se limita la acestea.De asemenea, in cadrul actiunii, inspectorii antifrauda vor verifica inclusiv modul in care contribuabilii respecta obligatia legala privind dotarea si utilizarea noilor case de marcat cu jurnal electronic.Ministerul Finantelor Publice a propus, printr-un proiect de act normativ, eliminarea contraventiei referitoare la nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevazute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic (art.10 lit.cc) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.28/1999) de sub prevederile Legii prevenirii nr.270/2017."Masura este necesara deoarece operatorii economici care incalca obligatia de dotare cu noile dispozitive nu au motive obiective pentru neconformare, mai ales ca, o perioada indelungata, Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala au desfasurat numeroase campanii de informare cu privire la obligativitatea dotarii agentilor economici cu noile case de marcat, iar perpetuarea acestei situatii ar duce la discriminarea operatorilor economici corecti", mai informeaza ANAF.In ceea ce priveste plata obligatiilor fiscale, in cazul in care se afla in dificultate generata de lipsa temporara a disponibilitatilor banesti, contribuabilii au posibilitatea de a solicita organului fiscal esalonarea la plata a obligatiilor fiscale.Totodata, prin Ordonanta privind instituirea unor facilitati fiscale, au fost prevazute masuri de restructurare a obligatiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion de lei, bazate pe un plan de restructurare, plata esalonata, monitorizare si supraveghere fiscala, pe perioada inlesnirilor. Acelasi act normativ prevede si anularea accesoriilor aferente debitelor inregistrate la data de 31.12.2018 si care sunt sub un milion de lei, in cazul in care sunt achitate obligatiile fiscale principale, pana la data de 15 decembrie 2019.Masurile ce urmeaza a fi aplicate in cadrul acestor actiuni vor fi atent monitorizate, fiind coordonate atat la nivelul conducerii ANAF, cat si la nivel local si regional, pentru a se atinge scopul propus si pentru a se evita orice abuz.Conducerea ANAF arata ca toti contribuabilii pot transmite propuneri si sugestii sau isi pot exprima opinia cu privire la actiunea de verificare la care au fost parte, astfel incat conducerea institutiei sa aiba cunostinta de eventualele probleme cu care contribuabiliii s-au confruntat, pe parcursul verificarilor.