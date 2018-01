ANAF anuleaza anumite datorii - iata cui se aplica masura

Ziare.

Potrivit art. 266 din Codul de procedura fiscala si a Ordinului ANAF nr. 3.497/2015, creantele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului precedent, mai mici de 40 de lei, se scad din evidentele fiscale in primele sapte zile ale anului in curs, conform Avocat.net Plafonul de 40 de lei a fost impus pentru a nu se ajunge in situatia in care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin posta, ar fi fost mai mari decat creantele fiscale supuse executarii silite.Prin acelasi ordin se stabileste si ca ANAF va trimite periodic contribuabililor comunicari cu privire la restantele pe care le au la bugetul de stat si ce dobanzi si penalitati de intarziere mai au.