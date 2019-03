ANAF anunta noi controale. Ce firme sunt vizate

Ziare.

"In luna februarie comparativ cu luna ianuarie, ritmul de atribuire a seriilor fiscale a scazut cu cca 30%, iar cel de instalare a aparatelor de marcat cu jurnal electronic a scazut cu cca 11%. La nivelul majoritatii distribuitorilor autorizati si a unitatilor acreditate pentru comercializare exista stocuri de aparate de marcat noi si nu mai sunt semnalate dificultati legate de lipsa capacitatii de instalare a unitatilor de service.Mai mult decat atat, solicitarile de instalare si punere in functiune a noilor aparate de marcat, au scazut chiar si in cazul aparatelor achizitionate deja, sau pentru care au fost achitate avansuri (sunt semnalate numeroase situatii in care aparatele sunt lasate de utilizatori in custodie in depozitele distribuitorilor) ", se mentioneaza in comunicat.Reprezentantii ANAF precizeaza ca ICI Bucuresti a emis avize tehnice favorabile, iar MFP a emis autorizatii de distributie, pentru toate tipurile de aparate de marcat, inclusiv pentru cele destinate activitatilor economice in care sunt utilizate modele dedicate, respectiv taximetrie, mari retaileri, schimb valutar, comert cu carburanti (87 modele existente pe piata)."Termenele de intrare in legalitate pe care le vor stabili inspectorii ANAF, potrivit legii preventiei, vor fi scurte avand in vedere faptul ca pe piata exista toate modelele de aparate de marcat necesare utilizatorilor iar in ceea ce priveste capacitatea de eliberare a seriilor fiscale de catre ANAF si instalarea de catre unitatile de service nu au mai fost semnalate dificultati sau intarzieri.De asemenea, in termen de 10 zile de la expirarea termenului de intrare in legalitate se va relua controlul si se vor aplica amenzile prevazute de lege", se mai spune in comunicat.