ANAF anunta controale aprige la cumpararea de masini second-hand

Ziare.

com

"Orice neconformitate va atragede catre inspectorii DGAF, pana la solutionarea cazului.De asemenea,, conform prevederilor Legii nr. 70/2016 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar", potrivit unui comunicat publicat pe site-ul institutiei.Asta, in contextul in care in perioada 2018-2020 Romania coordoneaza grupul EUROFISC 2 organizat la nivelul UE, care are ca obiectiv combaterea fraudei in domeniul autoturismelor, ambarcatiunilor si avioanelor. In cadrul grupului, inspectorii DGAF primesc si analizeaza periodic date referitoare la acest fenomen.De asemenea, DGAF atrage atentia asupra ofertelor de vanzare a masinilor de ocazie neinmatriculate, care provin din alte state ale Uniunii Europene, si recomanda in astfel de cazuri evitarea platii in numerar.DGAF ofera urmatoarele recomandari soferilor, pentru a evita implicarea intr-o inselaciune:- sa solicite toate documentele care atesta transferul dreptului de proprietate asupra autoturismului;- sa verifice daca pretul initial de pe factura de achizitie din statul membru de origine este mai mic decat pretul final solicitat de vanzator. Daca TVA (Mwst/WATT/BTW/IVA) de pe factura initiala este 0, pretul de pe factura emisa de firma romaneasca revanzatoare trebuie sa includa TVA (19%), cu exceptia precizarii direct pe factura a aplicarii regimului de TVA la marja de profit;- sa se asigure ca firma vanzatoare are cod romanesc de identificare fiscala, daca se emite factura fiscala pentru un autoturism vandut de pe teritoriul Romaniei (parc auto, targ, website-uri de anunturi etc)."In cazurile de frauda cu TVA, trebuie stiut ca proprietarii unor autoturisme cumparate cu evitarea platii TVA vor furniza institutiei, care instrumenteaza dosarul fraudei, explicatii detaliate atat despre tranzactie, cat si despre gradul de cunoastere al situatiei, conform jurisprudentei legislatiei europene in materie", a mai transmis Directia Generala Antifrauda Fiscala.A.D.