ANAF continua controalele pentru verificarea caselor de marcat. Sfaturi pentru comercianti

In atentia inspectorilor Antifrauda se afla in special modul in care contribuabilii respecta obligatia legala privind dotarea si utilizarea noilor case de marcat cu jurnal electronic.Controalele anuntate de ANAF in cateva randuri nu au fost doar simple comunicate, ci s-a trecut repede la actiune. In primele 4 zile ale lunii august, inspectorii au verificat peste 600 de agenti economici din Bucuresti.Mai exact, Directia Generala Antifrauda Fiscala a verificat 619 contribuabili cu activitate preponderent in domeniul serviciilor (alimentatie publica, restaurante/ cluburi/ baruri/cafenele, patiserii, florarii, pescarii, saloane de infrumusetare/ frizerii, vulcanizari, centre de relaxare) fiind aplicate sanctiuni contraventionale si confiscari.Valoarea totala a amenzilor este de aproximativ 2,2 milioane lei, bunurile si sumele confiscate sunt in valoare totala de peste 61,5 mii lei lei si a fost suspendata activitatea a 5 contribuabili din cauza abaterilor de la prevederile legale privind dotarea si utilizarea caselor de marcat electronice.Controalele ANAF nu se opresc aici. Institutia a anuntat contribuabilii ca vor fi desfasurate 150.000 de actiuni pana la finalul anului 2019. Actiunile sunt efectuate in baza analizelor de risc si vor pune accent pe preventie si indrumare.Asadar, contribuabilii au posibilitatea de a-si corecta declaratiile si de a se conforma la plata obligatiilor, conform legii.Peste 65.000 de contribuabili au beneficiat pana acum de Legea prevenirii. Daca pana in prezent Legea prevenirii a functionat precum o umbrela pentru operatorii economici care nu isi luasera noile case de marcat cu jurnal electronic, lucrurile se vor schimba.Finantele au mentionat ca aceasta masura a fost una temporara, de tip preventiv, nu de sanctionare a comerciantului de la prima abatere. Dar perioada prevenirii se va incheia in curand fiindca nedotarea cu noile aparate fiscale nu mai face parte din Legea prevenirii.In curand, ANAF va putea sa aplice direct amenzi contribuabililor care nu respecta legea. Odata ce proiectul va intra in vigoare, inspectorii nu ii vor mai ierta pe cei care nu au case de marcat electronice puse la punct. Acesti comercianti pot fi sanctionati cu pana la 10.000 de lei, suspendarea activitatii si confiscarea banilor nejustificati.Ca sa nu fii luat pe nepregatite de un control ANAF, pune-te la curent cu tot ce spune legislatia in domeniu. Pentru achizitionarea noilor case de marcat electronice, alege un distribuitor autorizat care sa iti devina partener pe termen lung.O regula fiscala esentiala este sa achizitionezi un aparat de marcat care are acreditare de la ANAF, asa cum este casa de marcat Orgtech Teo . Produsul are un pret imbatabil pe piata -(TVA inclus) si vine la pachet si cu garantie nelimitata la incheierea contractului de service (valabil numai pentru Bucuresti si Ilfov in prezent).Reteaua de service Constalaris asigura interventii in perioada de garantie si de post-garantie, suport tehnic specializat si instruirea utilizatorilor.Pe langa interventiile solicitate, firma mai asigura si lucrari de intretinere preventiva prelungind durata de functionare a echipamentelor si reducand pierderile cauzate de intrerupere a functionarii, ceea ce este de un real ajutor pentru comercianti.Casa de marcat Orgtech Teo permite salvarea rapoartelor pe un telefon ori pe orice alt dispozitiv ce se poate conecta la o retea WiFI. Totodata, exportul se poate face si pe un dispozitiv extern - sd card, PC etc.In acest mod sarcinile de zi cu zi vor deveni mai usor de indeplinit si vei avea siguranta ca ai ales un echipament care sa se ridice la nivelul necesitatilor tale.Orgtech Teo este o casa de marcat portabila, o caracteristica binevenita pentru operatorii care lucreaza in domeniul curieratului si al transportului de persoane.Acest aparat fiscal are inclus acumulator de Li-Ion, alimentator pentru incarcare de la retea. De asemenea, are inclus modul de WiFi ce permite conectarea casei de marcat fiscale la orice dispozitiv din cadrul retelei de internet.Suplimentar se poate conecta la casa de marcat orice alt dispozitiv prin intermediul portului usb sau al mufei seriale.Procedura pentru fiscalizarea caselor de marcat presupune intocmirea unui dosar in vederea obtinerii numarului de ordine. Acesta trebuie depus la la Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) de judet, respectiv a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala se afla punctul de lucru.