ANAF nu mai pune popriri si sechestre. Suspenda actiunile de control fiscal si antifrauda

se amana termenul de depunere a declaratiilor fiscale de la 25 martie 2020, pana la data de 25 aprilie 2020

Astfel, ANAF a pregatit o serie de masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri.Iata deciziile, conform unui comunicat de presa remis luni"- suspendarea sau, dupa caz,In acest sens,. Exceptie fac sumele provenite din hotararile judecatoresti pronuntate in materie penala., in cursul lunii martie, pentru toate deconturile solutionate si pentru care s-au emis decizii de rambursare la zi;, care vizeaza solutionarea cu celeritate a deconturilor, incepand cu data de 1 aprilie 2020;(a inspectiilor fiscale, a controalelor antifrauda) cu exceptia verificarilor ce pot fi efectuate de la distanta, precum si a cazurilor de evaziune fiscala, acolo unde sunt indicii in acest sens;privind Filtru II si a activitatilor specifice din Punctele de Trecere a Frontierei cu Ungaria si Bulgaria".Agentia precizeaza ca masurile vor fi aplicate in perioada in care in Romania este declarata stare de urgenta, dar si pentru o perioada de 30 de zile de la incetarea acestei stari.Totodata, ANAF anunta caA.D.