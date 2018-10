ANAF precizeaza ca nu trimite mailuri despre controale fiscale, dupa o serie de mesaje false

Ziare.

"Precizam ca ANAF informeaza contribuabilii cu privire la o viitoare inspectie fiscala printr-un aviz de inspectie, conform art. 102 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, iar in cazul controalelor DGAF, acestea inopinate si operative", se arata in comunicat.Reactia a venit in contextul in care, in ultimele 24 de ore, persoane necunoscute au transmis in numele ANAF email-uri de la o adresa care nu apartine institutiei."Atragem atentia ca ANAF nu transmite aceste mesaje. Sfatuim contribuabilii sa nu transmita vreun reply sau sa acceseze link-uri indicate in mesajele text", se arata in comunicat.