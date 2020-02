ANAF recupereaza o parte din prejudiciul din dosarul Poteras: A vandut un teren din nordul Capitalei, cu 3,4 milioane de euro

19,9 milioane de euro, confiscate

Acuzatiile DNA

Ziare.

com

Terenul de 15.210 mp. este situat pe Aleea Matelotilor nr. 31-43, in Sectorul 1, si era proprietatea omului de afaceri Marian-Jean Capatina, implicat in mai multe tranzactii imobiliare mediatizate din Capitala.Banii urmeaza sa acopere o parte din prejudiciul din dosarul fostului primar al Sectorului 6 Cristian Poteras, condamnat la opt ani de inchisoare, pentru abuz in serviciu, privind eliberarea unor titluri de proprietate pentru terenuri intravilane. Decizia definitiva a fost data in mai 2015 de Curtea de Apel Bucuresti.," anunta ANAF, intr-un comunicat de presa transmisAtunci cand Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat pe Poteras si alti sase functionari din Primaria Sectorului 6, instanta a decis si desfiintarea a sase titluri de proprietate pentru terenuri intravilane emise de fostul edil si mai multe contracte de vanzare-cumparare.Aceeasi instanta a dispus si confiscarea mai multor sume de bani. Printre acestea era si cea de 19,9 milioane de euro de la Marian-Jean Capatina, care reprezinta pretul obtinut din vanzarea a doua terenuri din Sectorul 6 al Capitalei, de 16.831,03 mp, respectiv 3.053,68 mp.Inedit, Marian-Jean Capatina nu a avut nicio calitate in proces, dar magistratii au aplicat procedura confiscarii speciale in acest caz. Pentru recuperarea acestor bani, magistratii au pus sechestre asiguratorii."Dispune luarea masurii asiguratorii a sechestrului, in vederea confiscarii speciale, asupra tuturor bunurilor mobile si imobile apartinand lui Capatina Marian-Jean (Capatina Marco Jean), pana la concurenta sumei de 19.900.000 de euro", se arata in minuta Curtii de Apel Bucuresti.Potrivit anchetei DNA din acest caz, reconstituirile drepturilor de proprietate pe imobilele din ancheta care-l viza pe Poteras s-au facut in avantajul unui grup de persoane din care facea parte si Marian-Jean Capatina.Era vorba de terenuri apartinand, in mare parte, domeniului public ori domeniului privat al Municipiului Bucuresti sau ale Clubului Sportiv Rapid, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM si Academiei Romane.Paguba era evaluata de DNA la 58 de milioane de euro."Mecanismul prin care au fost obtinute in mod facil avantaje patrimoniale consistente a fost pus in opera pe fondul existentei unui sistem birocratic si a unui orizont de asteptare extrem de restrans pentru persoanele indreptatite la respectivele reconstituiri.Astfel, mai multe persoane au cedat drepturile litigioase catre acelasi grup de interese in schimbul sumelor totale de 417.900 de euro si 40.000 de lei, pentru ca, in urma "reconstituirii dreptului de proprietate" iar apoi, prin comasare, terenurile astfel obtinute (situate pe Bd. Timisoara, str. Valea Oltului sau Drumul Taberei) sa fie valorificate cu profituri uriase: pentru suprafata de 68.428 mp vanduta a fost incasata suma de 33.654.918,67 de euro, pretul total al tranzactiilor fiind de 82.324.529,67 de euro", acuza DNA.Aceste fapte ar fi avut loc in perioada 2005-2006.