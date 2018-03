ANAF schimba modul in care va verifica firmele. Controale inopinate la contribuabili cu risc fiscal ridicat

Ziare.

Masura are scopul de a compensa impactul financiar determinat de aceasta ordonanta.Astfel, vor fi controlate mai ales firmele cu risc suplimentar de neplata a taxei pe valoare adaugata si cele cu anumite coduri CAEN.Totodata, potrivit ordonantei de urgenta, vor fi verificati contribuabilii care inregistreaza intarzieri la plata obligatiilor fiscale declarate, pentru a fi identificate principalele cauze care conduc la situatiile de intarziere la plata.Vor fi intensificate si controalele inopinate la contribuabili cu risc fiscal ridicat si pentru care exista un grad ridicat de certitudine in ceea ce priveste stabilirea de obligatii fiscale suplimentare de plata.Si importurile cu risc fiscal ridicat vor fi monitorizate, activitatea fiind destinata in principal identificarii schemelor de punere in libera circulatie a marfurilor in Romania cu nerespectarea obligatiilor fiscale aferente.In ordonanta de urgenta se mai arata ca se vor desfasura actiuni de verificare a tranzactiilor intracomunitare cu autovehicule second-hand.De asemenea, va fi intensificata monitorizarea activitatilor de comert desfasurate in mediul online si se vor efectua controale antifrauda la entitatile cu riscuri fiscale semnificative identificate.I.O.