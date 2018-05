ANAF sustine ca si-a depasit planul de colectare pe primele luni din 2018

Ziare.

"Pentru corectarea informatiilor false promovate in cateva publicatii media, trebuie precizat ca, atat la finalul primului trimestru al anului 2018, cat si la finalul primelor patru luni din anul 2018, ANAF a colectat, in sume nete, mai mult decat in anii 2016 - 2017 si, de asemenea, a depasit planul de colectare stabilit prin legile bugetare", transmite ANAF intr-un comunicat.Astfel, programul de colectare repartizat de Ministerul Finantelor Publice pe primele trei luni ale anului 2018 a fost de 54,31 miliarde de lei.Totalul sumelor colectate de catre ANAF pentru perioada mai sus mentionata a fost de 54,40 miliarde de lei, acesta reprezentand, dupa cum se observa, o depasire in cifre absolute cu 93,6 milioane de lei a programului de colectare stabilit si o depasire cu 10,6% - indice nominal, respectiv cu 5,20 miliarde de lei mai mult fata de perioada similara a anului 2017 (49,20 miliarde de lei)."Se poate observa faptul ca gradul de depasire a nivelului incasarilor similare din anul 2017, 10,6% - indice nominal, este superior prognozei de crestere economica pentru anul 2018, revizuita la 6,1%, conform prognozei de primavara a Comisiei Nationale de Prognoza", subliniaza ANAF.Potrivit sursei citate, in primele patru luni ale anului 2018, s-au colectat venituri bugetare in suma totala de 75,58 miliarde de lei (fara incasarile din taxa clawback si din operatiunile de tip "swap" prevazute in legile bugetare anuale), ceea ce reprezinta o depasire cu 12,4% - indice nominal, respectiv cu 8,33 miliarde de lei mai mult fata de perioada similara a anului 2017 (67,24 miliarde de lei) si un grad de realizare de 101,1% a programului de incasari stabilit prin legile bugetare anuale (mai mult cu 804,1 milioane de lei - fata de programul comunicat de MFP, respectiv 74,77 miliarde de lei).Pentru a se asigura comparabilitatea cu prevederile legilor bugetare anuale si cu realizarile perioadei similare din anul 2017, atat din program, cat si din analiza realizarilor cumulate ale primelor patru luni 2017/2018, precum si din realizarile trimestrului I 2017/2018, s-au exclus incasarile din "taxa clawback" (ca venituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National Unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii) si operatiunile de tip "swap" reglementate prin legile bugetare anuale."Pentru a clarifica grava confuzie dintre veniturile fiscale la bugetul general consolidat si veniturile fiscale incasate de ANAF, trebuie precizat ca veniturile colectate de ANAF sunt doar o parte din veniturile fiscale realizate la nivelul bugetului general consolidat", se mai arata in comunicat.