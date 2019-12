Basescu a povestit cum Fiscul i-a blocat conturile fiicei sale dintr-o eroare: Domnu' Citu, suntem in epoca de piatra

Ziare.

"Au facut o confuzie la Sectorul 1 legat de plata taxelor pe care le platea agentul platitor. Trebuiau platite, au fost platite. De fiecare data s-a dus cu hartia, i-a ridicat poprirea pe conturi din banci, la trei luni din nou s-a pus pentru ca ei nu au operat in calculator. A fost poprita de trei ori si s-a dus cu adeverinta ca plata e facuta", a afirmat Traian Basescu.El a mai spus ca tot fiica sa nu a putut primi o adeverinta de la ANAF Sectorul 2 pentru ca dosarul ramasese la Sectorul 1, acolo unde avusese domiciliu.Basescu i-a cerut lui Citu sa intervina in aceasta zona pentru ca "suntem in epoca de piatra"."Acum avea nevoie de o adeverinta ca nu are datorii. S-a mutat in Sectorul 2, dar dosarul nu a plecat de la Sectorul 1 si nu poate sa ii dea de la Sectorul 2 acea adeverinta pentru ca dosarul e la Sectorul 1. S-a dus cu cererea sa i se dea ei dosarul sa-l duca la Sectorul 2.Domnu' Citu, suntem in epoca de piatra si nu e vina dumneavoastra. Lucrati aici. Daca ai ajuns sa iti vezi dosarul dus la noul domiciliu, sa faci o cerere pe propria raspundere ca iti iei dosarul si il duci la Sectorul 2", a mai afirmat Basescu.