Camera Deputatilor a adoptat OUG pentru cumularea pensiei speciale cu cea publica si premierea angajatilor ANAF

Ziare.

com

"Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin infiintarea unei activitati finantate integral din venituri proprii, poate retine, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala care au la baza sesizari ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ramase definitive in sistemul cailor de atac, reprezentand:a) impozite, taxe si contributii, stabilite suplimentar prin decizii de impunere, stinse prin incasare, compensare sau executare silita;b) obligatii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin incasare, compensare sau executare silita;c) valoarea sumelor incasate din valorificarea bunurilor confiscate prin procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;d) repararea prejudiciului material si sume confiscate prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala care au la baza sesizari ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, stinse prin incasare, valorificare sau executare silita", prevede OUG care a trecut, miercuri, la votul din Camera Deputatilor.Actul normativ prevede ca fondul de 15% se utilizeaza pentru acordarea de premii lunare personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.De asemenea, OUG 116/2017 aprobata de deputati, in sedinta de miercuri, prevede modificarea legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice in sensul in care "Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala, dar nu mai putin decat suma reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale". Ordonanta de urgenta 116/2017 a eliminat o prevedere care spunea ca pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulata cu o pensie de serviciu/indemnizatie pentru limita de varsta reglementate de legi cu caracter special.OUG elimina si o prevedere care se referea la faptul ca de pensie de invaliditate pentru boli obisnuite si accidente care nu au legatura cu munca, beneficiaza persoanele care au realizat stagiu de cotizare de cel putin 2 ani din ultimii 5 ani anteriori datei incadrarii in grad de invaliditate.Camera Deputatilor este for decizional in acest caz.