Ce se intampla, pana la urma, cu controversata declaratie 600? Noul ministru Teodorovici: Nu mai depuneti acest formular!

"In prima sedinta de guvern vom avea acea(a Declaratiei 600 - n.red.), timp in care, iar analiza la Ministerul Finantelor Publice se va produce repede. O varianta este aceea de a", a spus Teodorovici luni.Potrivit ANAF , Declaratia 200 se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani in Romania, provenind din: activitati independente, cedarea folosintei bunurilor cu exceptia veniturilor din arenda, activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, piscicultura, silvicultura, transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, jocuri de noroc, alte surse.Lucrurile au devenit neclare, insa, in momentul in care premierul desemnat, Viorica Dancila, a anuntat in Parlament, ca se va renunta complet la controversatul formular 600."Cat timp voi fi prim ministru nu voi introduce nicio taxa noua in Romania. Scopul meu este acela de a usura si de a simplifica viata economica, nu de a o complica.si ulterior la aproape toate celelalte.", a spus Dancila.Si Teodorovici a declarat astazi ca sub conducerea sa nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu vor creste cele actuale.si asa mai departe. Asta este abordarea mea. Sub conducerea mea, obligatia mea e sa fac invers", a spus Teodorovici luni, dupa audierile din comisiile parlamentare de specialitate reunite.Ulterior, Teodorovici a venit cu precizari:"Pe 31 este sedinta de guvern si OUG pentru amanarea termenului (...) pana la final de martie, sa gasim solutia. (...) Se amana, timp in care poti lua decizia sa abrogi. Sa vezi exact daca scoti ce lasi acolo. Se amana in vederea eliminarii acestui formular. (Contribuabilii-n.red.) nu trebuie sa mai depuna acest formular", a declarat Eugen Teodorovici, intrebat ce se va intampla cu Formularul 600, dupa ce premierul Viorica Dancila a precizat ca prevederea va fi abrogata.Ramane, asadar, sa aflam exact ce se intampla cu formularul 600 abia dupa prima sedinta a Guvernului Dancila de miercuri, 31 ianuarie, adica in ziua in care este termenul limita pentru depunerea declaratiei, potrivit OUG aflate acum in vigoare.Citeste si 13 intrebari si raspunsuri despre Declaratia 600, un chin pentru sute de mii de romani Iata toate declaratiile ministrilor din comisii