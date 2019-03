Ce trebuie sa faca ONG-urile ca sa poata primi in continuare sponsorizari. ANAF a publicat ordinul

De retinut:

Amintim ca in urma cu o saptamana, reprezentantii mai multor organizatii, in frunte cu Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu de la Daruieste viata, ONG-ul care contruieste primul spital din Romania din ultimii 30 de ani, au avertizat ca activitatea le va fi blocata pentru ca, potrivit legisatiei in vigoare, de la 1 aprilie sunt obligati sa se inscrie in acest registru care, la acea vreme, nu exista inca.Joia trecuta, dupa inserat, Ministerul Finantelor a lansat in dezbatere publica proiectul pentru infiintarea acestui registru si acum, dupa o saptamana intreaga de dezbateri, ordinul a si fost publicat in Monitorul Oficial.Incepand cu 01 aprilie 2019 operatorii economici platitori de impozit pe profit sau microintreprinderi vor beneficia de facilitatile fiscale aferente sponsorizarilor doar daca aceste sponsorizari sunt efectuate catre persoane inscrise in registrul beneficiarilor de sponsorizari.Aceasta situatie este reglementata de Legea nr. 30/2019 pentru modificarea Codului fiscal.Prin actul normativ analizat astazi se adopta procedura tinerii registrului cu beneficiarii de sponsorizari, registru ce va fi public si poate fi consultat pe pagina de Internet a ANAF. Acelasi act normativ adopta procedura de inscriere in registru si reglementeaza formularul 163 "Cerere de inscriere/radiere in/din Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale".a) desfasoara activitatea in domeniul pentru care a fost constituita;b) a indeplinit toate obligatiile fiscale declarative prevazute de lege;c) nu are obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile de la scadenta/termen de plata;d) a depus situatiile financiare anuale, prevazute de lege;e) nu a fost declarata inactiva, potrivit art. 92 din Codul de procedura fiscala.Conditia de la lit. d) se considera indeplinita in cazul entitatilor/unitatilor de cult care, potrivit legii, nu sunt obligate sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale.O entitate interesata de inregistrarea in registru va depune in format electronic prin mijloace de transmitere la distanta formularul 163 - cerere de inscriere in registru.In continutul cererii solicitantul declara pe propria raspundere ca desfasoara activitati in domeniul pentru care a fost constituita.Autoritatea fiscala are termen de solutionare a cererii 10 zile de la depunere.Procedura prezinta si etapele pe care le va urma Autoritatea fiscala pentru inscrierea in registru si, de asemenea, adopta si documentatia utilizata in cazul respingerii cereri de inscriere in registru. In aceasta ultima situatie, entitatea interesata va putea face contestatie in terme de 45 de zile de la comunicare.