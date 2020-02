Sindicat: Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de ordonanta privind reorganizarea ANAF

Ziare.

"Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (Avizul Consiliului Legislativ nr. 96/10.02.2020). Proiectul de act normativ a fost transmis spre avizare cu adresa Secretariatului General al Guvernului in data de 04.02.2020, fiind primit si inregistrat la Consiliul Legislativ in data de 05.02.2020", se arata intr-un comunicat al SindFISC remis marti.Potrivit sindicalistilor, secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a declarat recent in spatiul public ca, daca in avizul Consiliului Legislativ sunt observatii de fond, atunci trebuie sa reintre in sedinta de guvern."Dat fiind faptul ca proiectul de OUG a primit aviz negativ din partea Consiliului Legislativ (nu aviz favorabil sau favorabil cu observatii si propuneri), se poate prezuma ca pot exista si observatii/inadvertente de fond pe textul respectivului act normativ. Mentionam ca acest aviz este unul consultativ.In atare conditii, in lipsa continutului motivarii, Sindicatul National Finante Publice - SindFISC, organizatia sindicala ce reprezinta angajatii sistemului institutional al Ministerului Finantelor Publice, considera ca, daca inadvertentele se refera la fond si nu la forma, OUG nu mai poate fi reparata si prevederile ei nu ar mai trebui sa intre in vigoare, intrucat Guvernul interimar nu are dreptul de a adopta ordonante", se precizeaza in comunicat.Sindicalistii din Finante precizeaza, totodata, ca au atras atentia ca in continutul proiectului de act normativ exista derapaje de la legislatia ce guverneaza functia publica in concordanta cu prerogativele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, indeosebi cele referitoare la combaterea evaziunii fiscale.Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, a anuntat, in 5 februarie, ca a fost adoptata in sedinta de guvern ordonanta de urgenta pentru reorganizarea ANAF, care prevede reducerea structurii de personal cu peste 2.000 de posturi si eliminarea a 35 de posturi de conducere. Potrivit actului normativ , numarul de vicepresedinti ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se reduce de la patru la trei, iar directiile antifrauda fiscala si inspectie fiscala urmeaza sa fie coordonate de un singur vicepresedinte.Totodata, ordonanta propune incadrarea personalului DGAF in cadrul general aplicabil functionarilor publici, astfel incat Agentia Nationala de Administrare Fiscala sa poata ocupa functiile publice din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala si prin alte modalitati prevazute de lege, decat recrutarea (de exemplu, prin transfer, mutare definitiva).Potrivit notei de fundamentare publicate de Ministerul Finantelor, de la infiintare si pana in prezent, ANAF a colectat venituri bugetare a caror pondere in PIB a variat in general intre 25% si 27%, nivelul veniturilor fiscale in PIB inregistrat de Romania fiind cu aproximativ 15% mai redus decat media UE (fata de 44,9% in UE, respectiv 46,2% in zona euro).Pe de alta parte, actualul mod de organizare si functionare nu a condus la o eficienta sporita a acestei activitati, aspect care rezulta si din mentinerea unui nivel ridicat al decalajului fiscal (GAP) inregistrat in principal in zona TVA care este de 36%. Potrivit MFP, acest deficit de incasare a TVA plaseaza Romania, pentru al cincilea an consecutiv, in topul clasamentului publicat de Comisia Europeana (media europeana fiind de circa 11,2%).