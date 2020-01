Cum stam si ne uitam la coruptia care ne lasa fara bani la buget

Depozitarul vointei poporului suveran

"Parlamentul este depozitarul vointei poporului suveran".

Restantele la TVA ar acoperi intreg deficitul bugetar pe anul 2020

sumele neincasate de stat din TVA ar acoperi integral deficitul bugetului pe anul 2020

"Evident ca trebuie imbunatatita colectarea TVA, dar pentru imbunatatirea colectarii TVA, trebuie si ANAF sa inteleaga ca trebuie sa schimbe obiceiurile".

Romania, campioana euopeana la necolectarea TVA

Evaziunea fiscala, o problema de securitate nationala

"Din punctul meu de vedere evaziunea fiscala a ajuns o problema de securitate nationala. Chiar la inceput de an voi introduce in CSAT materialele necesare pentru aprobarea strategiei de informatizare a ANAF si MFP ca obiectiv de importanta nationala".

"descinderile in haita, televizate, ale ANAF peste vanzatorii de la tarabele de prin iarmaroace sau la micii vanzatori de patrunjel si ghiocei de la coltul strazii"

Stiti ce inseamna necolectarea TVA? Inseamna ca noi, cumparatorii de la market, consumatorii din localuri, beneficiarii serviciilor, pe scurt noi platitorii de tot felul ne-am indeplinit obligatia, am achitat Taxa pe Valoarea Adaugata, am luat bonul de la casa unde respectiva taxa este inclusa in pret, dar banii au ramas la furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii si n-au ajuns la stat.Nu-ti vine sa crezi: functioneaza ca ceasornicul regula dupa care clientul final achita prompt taxa, incasatorul elibereaza tot prompt bonuri fiscale, dar nu functioneaza vreo regula pentru ca incasatorul sa verse imediat statului banii incasati. Pur si simplu, ii baga in buzunarul lui, fluierand.Imi pun o intrebare fireasca: bonurile astea fiscale nu ajung undeva, nu se centralizeaza intr-un soft urias, sa reiasa exact cine a platit si cine este dator? Da si nu. Adica, ajung ele undeva, se face chiar o loterie cu bonurile, dar niciun soft nu extrage datornicii, ca sa-i puna pe tava. Asa ceva nu prevede legea.Sunt doua variante: ori alesii nostri, cei care fac si aproba legile, nu s-au priceput sa intocmeasca legi ca lumea, ori s-au priceput, dar le-au facut parca anume ca sa iasa statul in paguba si altii in castig. In ambele cazuri iti vine sa arati cu degetul spre parlamentari, dar n-ai ce le face, pentru ca, asa cum declara candva cu emfaza o fosta senatoare,Adica, cine se leaga de parlamentari, acela se leaga de insusi poporul suveran si de sacrosanta sa vointa! Mai usor cu pianul pe scari!In mod ciudat, Parlamentul si-a gasit candva timp sa faca tot felul de comisii, ba pentru analizarea situatiei de la Rosia Montana, ba pentru cercetarea evenimentelor din sufrageria domnului Gabriel Oprea in 2009, ba pentru alte prioritati stringente, dar nu s-a gandit si la o comisie care sa rezolve problema colectarii TVA catre stat.Si merita sa se gandeasca: conform unui studiu publicat in septembrie de Comisia Eurpeana, Romania pierde intr-un an vreo 30 miliarde lei din neincasarea TVA. Puneti cifra langa cea a uriaselor imprumuturi externe ale tarii noastre si veti vedea ca din atatia bani am putea plati pensii, salarii si inca ne-ar mai ramane.Intr-o postare pe Facebook, fostul presedinte Traian Basescu aprecia ca, daca ar fi colectate,. N-am mai recurge la imprumturi si am ajunge la deficit zero.Culmea este ca statul are o institutie anume infiintata pentru a evita disfunctionalitatile in incasarea taxelor si a impozitelor: ANAF. Si atunci, se poate intreba chiar si un naiv: ce face ANAF, doarme-n papuci?Nu spune nimeni ca ar dormi, dar incerc sa citesc printre randuri recentele spuse ale premierului Orban exact cu privire la aceasta institutie:Asadar, ANAF nu doarme in papuci, dar are niste obiceiuri, de tipul celor la care lupul isi schimba numai parul. Nici premierului nu-i vine sa aminteasca de ele, decat la modul general si aluziv, ceva ca atunci cand bati saua ca sa priceapa iapa.Ce "obiceiuri" credeti ca poate avea "iapa" de la ANAF? Nu pot sa banuiesc altceva decat mica intelegere, la eventualele controale planificate sau inopinate. Vine inspectorul pe nepusa masa, te prinde pe picior gresit, iti pune legea in fata, te someaza sa platesti si pana la urma cade la invoiala dupa principiul "da-mi si mie, na-ti si tie".Nu stiu daca la asemenea "obiceiuri" se refera premierul cand vorbeste de ANAF, dar nici nu ma duce mintea sa gandesc la altceva mai complicat. Stiind insa proverbul cu lupul si cu naravul, parca as zice ca altceva nici nu exista.Conform unui studiu publicat asta toamna de Comisia Europeana, tara noastra inregistrase cel mai mare deficit al TVA incasat intr-un an la nivelul unei tari: 36% fata de sumele preconizate. Suntem fruntasi si la acest capitol. Dupa noi, urmeaza la cote comparabile numai Grecia si Lituania, iar Suedia si Luxemburgul sunt la polul opus: nici 1% restante la incasarile TVA.Diferenta de la 36% la 1% mi se pare uriasa si ma intreb ce or avea oare Suedia sau Luxemburgul, iar noi nu avem? Ce ne deosebeste atat de mult, ce ne face atat de diferiti? N-as spune o vorba mare, dar un comentator sustinea recent la televiziune ca ne-ar desparti numai coruptia.Am in fata un tabel cu cele mai corupte tari din lume. Suedia este a patra tara non-corupta de pe glob, iar micutul Luxemburg ocupa locul 10. Romania se afla pe acelasi tabel exact pe locul 57, la mare distanta de amandoua.Ce se gaseste ascuns sub pres chiar de autoritati, intre locurile 10 si 57? E simplu: se gasesc impozite neplatite, taxe neincasate, comisioane primite, mita, licitatii trucate si chiar impartirea functiilor in stat dupa interese.Cu asemenea ganduri, ma intorc inapoi la obiceiurile de care vorbeste domnul Orban cand se refera la ANAF. In frunea acestei importante insitutii, responsabila cu colectarea taxelor pentru bugetul tarii, cel de care depind salariile noastre, autostrazile atat de asteptate, spitalele, scolile si multe altele, s-au schimbat, din 2012 pana in prezent, exact opt presedinti.Daca s-au schimbat nefiind buni, se pune problema de ce au fost numiti. Daca erau buni, apare intrebarea de ce au fost schimbati. Asemenea dilema cred ca nici PSD nu e in stare s-o explice. Pur si simplu, au fost numiti si schimbati, ca sa se dea Dragnea mare si poate anume ca oamenii sai sa-si faca "obiceiurile" de care tocmai vorbea domnul Orban.Fara indoiala, a sosit momentul sa ia cineva taurul de coarne, iar actualul ministru al Finantelor mi se pare ca are o abordare corecta, cand spune caDar acesta este numai un principiu. Chiar daca strategia va fi aporbata de CSAT, tot MFP trebuie sa stabileasca modul de aplicare, un mod diferit decat cel practicat pana acum, cu obiceiuri proaste, care n-au dat rezultate.Revin la declaratiile domnului Basescu, care scria pe pagina sa de socializare ca solutia diminuarii fraudarii TVA nu o reprezintaMarea lovitura nu este atacarea tejghetarului care umbla cu fofarlica in fata inspectorasului venit in control, ci descoperirea marilor fraude, tunurile unde statul pierde miliarde de euro si unde se imbogatesc inspectorii cei mari, cu galoane si ca multe trese.Propunerea domnului Basescu este introducerea sistemelor digitale de supraveghere a activitatilor comerciale si de plata a TVA, operatiune care elimina in buna parte contactul direct inspector/impricinat si riscul "caderii la invoiala".Se pare ca asemenea softuri ar trebui platite cu un miliard de euro, dar merita cheltuiala, daca ar fi in stare sa recupereze actualele pierderi din neincasarea TVA, apreciate la peste sase miliarde euro.