Cum va fi reorganizata ANAF: Se reduce numarul de vicepresedinti si se desfiinteaza unele posturi de conducere

"Presedintele Agentiei este ajutat in activitatea sa de 3 vicepresedinti cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului. Vicepresedintii exercita atributiile delegate de presedintele Agentiei. Raspunderile si atributiile vicepresedintilor se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei", prevede documentul.Totodata, potrivit proiectului , functiile publice specifice de inspector general antifrauda, inspector general adjunct antifrauda, inspector sef antifrauda si inspector antifrauda se desfiinteaza.Ministerul de Finante precizeaza ca reorganizarea ANAF va conduce la o colectare mai eficienta a veniturilor la buget, iar castigul pentru stat va fi de aproximativ 2 miliarde de lei."Masurile propuse care vizeaza reorganizarea ANAF vor determina o crestere a veniturilor colectate de aproximativ 2 miliarde lei, ceea ce inseamna o crestere cu 0,5 p.p. a ponderii veniturilor colectate in PIB, precum si o diminuare a cheltuielilor de personal cu aproximativ 7,2 milioane lei, in conditiile in care salariile lunare pentru intreg aparatul DGAF (Antifrauda, n.r.) sunt de aproximativ 10 milioane lei", se arata in document.La inceputul lunii ianuarie, ministrul de Finante Florin Citu spunea ca reorganizarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) vizeaza eliminarea a 150 de posturi de conducere si a aproape 2.000 de posturi din structura "In ANAF apare un departament la care tin foarte mult, un departament de statistica, care este ceva pe care cam toate tarile le au. Acolo se va face, de fapt, analiza de risc.Acest lucru il vor face algoritmi si statisticieni, nu oameni care cunosc oameni si au inamici sau prieteni. Reorganizarea ANAF inseamna, in acelasi timp, eliminarea a 150 de posturi de conducere si a aproape 2.000 de posturi din structura", afirma Citu.Dupa anuntul ministrului de luna trecuta, Sindicatul National al Functionarilor Meridian a reactionat vehement si a sustinut ca nu asa se vor obtine reducerea evaziunii fiscale si cresterea sumelor incasate la buget, obiective declarate de Florin Citu.I.O.