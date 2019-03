Curtea de Conturi a gasit o lipsa de peste 11 milioane de lei la ANAF

250.000 de lei aruncati pe fereastra

Ziare.

com

"Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - aparat propriu, prevazuta a fi realizata in perioada 23.08.2017-30.11.2017, a fost finalizata in data de 22.06.2018.In urma inventarierii s-au constatat lipsuri in suma de 11.572 mii lei", se arata in raportul care poate fi consultat aici Documentul mai precizeaza ca institutia a inchiriat birouri de la firme private, desi are imobile in administrare."Totodata, s-a constatat ca nu au fost respectate principiile de economicitate, eficienta si eficacitate in utilizarea fondurilor publice si in administrarea patrimoniului public si privat al statului, deoarece, in timp ce Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti inchiriaza spatii pentru desfasurarea activitatii de la firme private, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a lasat nefolosite, din anul 2015 si pana in prezent, unele imobile pe care le are in administrare (situate in Bucuresti, str. Marasti, respectiv str. Londra) ", dezvaluie raportul.Potrivit sursei citate, ANAF a aprobat inca din 2015 realizarea unor lucrari de reabilitare a imobilelor, in timp ce personalul lucra in spatii inchiriate, insa nici la trei ani dupa semnarea contractului nu au inceput lucrarile de reabilitare."Astfel, desi ANAF a aprobat, inca din anul 2015, realizarea unor lucrari de reabilitare a acestor imobile aflate in administrarea DGRFP Bucuresti, iar pentru desfasurarea activitatii personalului a fost inchiriat un imobil proprietate privata, la mai mult de trei ani de la incheierea contractului de inchiriere, lucrarile de consolidare si amenajare nu au fost incepute, neavand loc nici macar licitatia pentru desemnarea societatii care sa efectueze lucrarile.Consecinta economica consta in cresterea cheltuielilor cu chiriile, in conditiile in care imobile aflate in administrarea sau proprietatea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti stau nefolosite, fiind supuse degradarii", se arata in raport.In plus, documentul mai dezvaluie ca ANAF a platit in 2017 peste 250.000 de lei pentru un "Ghid de imbunatatire a colectarii creantelor bugetare", insa acesta este acum depozitat la nivelul compartimentului de specialitate care a solicitat achizitia, nefiind utilizat."In anul 2017, ANAF a platit suma de 250,7 mii lei, reprezentand contravaloarea livrabilului 'Ghid de imbunatatire a colectarii creantelor bugetare' (valoare livrabil - 160,3 mii lei si penalitati de intarziere - 90,4 mii lei), livrabile receptionate de ANAF, aceasta fiind obligata in acest sens prin Sentinta civila nr. 5055/2016 (ramasa definitiva prin Decizia civila nr. 3641/2017), emisa in urma actionarii in instanta de catre operatorul economic ca urmare a refuzului ANAF de a receptiona si achita livrabilele la termenul prevazut in contract (21.12.2015), motivat de calitatea necorespunzatoare a acestora.In aceste conditii, Curtea de Conturi a constatat ca livrabilele respective se afla si in prezent depozitate la nivelul compartimentului de specialitate care a solicitat achizitia, nefiind distribuite si utilizate conform scopului pentru care au fost achizitionate", se mai arata in raport.