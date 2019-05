Dancila cere amnistie pentru cei care primesc de la Fisc decizii de impunere pentru contributiile sociale

Ziare.

Declaratia sa vine in contextul in care mai multe persoane au primit de la ANAF decizii de impunere pentru perioada precizata."Stiu ca multi cetateni au primit de la ANAF decizii de impunere pentru perioada 2014-2017 privind plata contributiilor sociale. Avand in vedere ca de la 1 ianuarie 2018 persoanele fizice care obtin venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime brute pe economie nu datoreaza contributii de asigurari sociale de sanatate decat optional, solicit Ministerului Finantelor Publice sa vina de urgenta cu o solutie care sa extinda aceasta facilitate si pentru perioada 2014-2017", a spus premierul, miercuri, la inceputul sedintei de guvern.Viorica Dancila a tinut sa precizeze ca este preocupata de protejarea veniturilor populatiei si a subliniat ca nu e normal ca oamenii sa fie impovarati cu obligatii fiscale injuste."Ca prim-ministru sunt preocupata de protejarea veniturilor populatiei si eliminarea unor nedreptati.Nu este normal ca oamenii sa fie impovarati cu obligatii fiscale injuste in raport cu nivelul veniturilor incasate, iar cetatenii care au primit decizii de impunere trebuie sa stie ca vor beneficia si ei de aceste criterii", a completat premierul.In luna aprilie, Profit.ro scria ca Ministerul Finantelor va initia in scurt timp un proiect de ordonanta de urgenta care sa anuleze sumele datorate la CASS de catre persoane care in ultimii ani au obtinut venituri mici, cum sunt de exemplu cele din dobanzi la depozite bancare, si au ajuns sa datoreze, din acest motiv, contributie la sanatate la nivelul unui salariu minim.