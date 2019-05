Declaratia unica se depune doar online. Ce solutie are Fiscul pentru romanii care n-au calculator

Ziare.

Prin intermediul acestor calculatoare, contribuabilii pot depune "Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice".Potrivit normelor legale in vigoare, Declaratia unica se depune online, pana la data de 31 iulie 2019."Contribuabilii care nu detin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unitatilor fiscale, pentru a-si crea cont in Spatiul Privat Virtual (SPV) si pentru a beneficia si de alte servicii electronice puse la dispozitie de ANAF. La cerere, contribuabilii vor fi indrumati direct de catre inspectorii fiscali in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale", se mentioneaza in comunicat.Ministerul subliniaza faptul ca aceste calculatoare sunt destinate exclusiv accesarii serviciilor electronice puse la dispozitie contribuabililor de catre Agentia fiscala si Ministerul Finantelor Publice.Lista sediilor unitatilor fiscale in care sunt puse la dispozitia contribuabililor calculatoare destinate autoservirii se regaseste pe site-ul institutiei, www.anaf.ro, la sectiunea Servicii oferite de ANAF.De asemenea, "Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice", poate fi transmisa ANAF si prin intermediul serviciului "Depunere declaratii", disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, pe baza unui certificat digital calificat.MFP roaga contribuabilii sa depuna in timp util Declaratia Unica, pentru a se evita suprasolicitarea sistemului informatic al ANAF in perioada termenului limita de depunere.