Dupa ce a obtinut aproape 100 de milioane de dolari de la Banca Mondiala pentru a reforma sistemul IT, ANAF are site-ul nefunctional

ANAF a cheltuit aproximativ 60 de milioane de lei exclusiv pe contracte de consultanta

Infrastructura IT invechita a ANAF, constatata si de Curtea de Conturi

Hilde Brandl solicita procurorilor sa ancheteze cum au fost cheltuiti banii Bancii Mondiale pentru reforma sistemului IT de la ANAF, dar sugereaza si un raspuns: "Pe consultanta"."Site-ul ANAF pe care il utilizau de obicei zeci de mii de persoane zilnic este de mai multe zile in mentenanta. Situatia este absurda in conditiile in care institutia a avut un credit de 91 de milioane de dolari de la Banca Mondiala, bani ce erau destinati reformarii sistemului IT din ANAF si transformarii acesteia intr-o institutie prietenoasa cu clientii si utilizatorii", sustine Hilde Brandl, intr-un comunicat remis miercuri"Suprinzator, insa, ANAF a restituit cea mai mare parte a banilor, iar suma utilizata, adica 23,5% din totalul alocat, a fost cheltuita pe consultanta, dupa cum ne-a spus chiar fostul ministru de Finante, domnul Ionut Misa", arata presedintele Organizatiei Oamenilor de Afaceri liberali din Bucuresti.Cei care ar fi putut sa faca economie de timp si sa nu piarda vremea la cozile de la ghisee au fost nevoiti, de cateva zile, sa accepte situatia."Cei care incearca sa foloseasca site-ul ANAF pentru a face plati online sunt trimisi la coada la ghisee, cu toate ca institutia a avut banii necesari pentru a moderniza integral sistemul online. In loc sa faca acest lucru,", arata Brandl."De aceea, solicit procurorilor sa investigheze modul in care a fost implementat proiectul si, mai ales, modul in care au fost cheltuiti banii pe proiecte de consultanta", incheie Brandl.In cazul ANAF, Curtea de Conturi a constatat, in ultimul raport publicat , ca diminuarea cheltuielilor de capital din ultimii ani a afectat in mod special infrastructura IT, starea actuala fiind critica."Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite destinate cheltuielilor de capital la un nivel initial de 118,94 milioane lei, dar prin rectificare bugetara a fost retrasa suma de 83,967 milioane de lei, creditele bugetare definitive destinate investitiilor, in suma de 34,979 milioane lei, inregistrand un nivel al executiei bugetare, prin platile efectuate, in suma de numai 11,998 milioane lei, de numai 34,3%.starea actuala fiind critica. ANAF detine o infrastructura IT si de comunicatii invechita si neperformanta, pentru care nu s-au mai efectuat investitii semnificative din anul 2013", se arata in raport.Mai mult, raportul constata ca ANAF nu si-a indeplinit obligatia legala de a intocmi si prezenta situatiile financiare pentru activitatea proprie pe baza inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, pentru ca 2016 nu a initiat operatiunile de inventariere, iar in anul 2015 rezultatele inventarierii nu au fost inregistrate in evidenta contabila, acestea indicand minusuri de 56,018 miliarde lei.