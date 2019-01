Dupa trei saptamani de la instalare, noua sefa a ANAF si-a publicat CV-ul. Dar nu si declaratia de avere

Ziare.

Din 2016 pana la finele anului trecut, sefa Fiscului sustine ca a activat la propriul cabinet individual de indolventa. Triculescu este practician definitiv in insolventa, incepand cu data de 15 septembrie 2016, data de la care si-a deschis si propriul cabinet in Craiova, potrivit informatiilor afisate de Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) . Cei mai multi practicieni in domeniu isi deschid propriul cabinet dupa cel putin un an de la obtinerea dreptului de practica, mai reiese din datele UNPIR.Activitatile acesteia din aceasta postura sunt, conform precizarilor din CV, de: coordonare a activitatii privind procedurile de insolventa pentru companiile aflate in portofoliul, respectiv al debitorilor aflati in procedura insolventei (perioada de observatie, reorganizare judiciara si/sau faliment); asistenta si consultanta in domeniul insolventei si al dreptului societar si comercial.Triculescu a gestionat, in calitate de lichidator judiciar, mai multe dosare ale unor companii aflate in insolventa sau in faliment, cabinetul sau de insolventa fiind implicat, conform just.ro, in 41 de dosare. Dosarele sunt pe rolul instantelor din Dolj, Arad, Bucuresti, Olt, Suceava si Brasov. Aceasta a reprezentat companii aflate in proces cu Oficiul Registrului Comertului, Agentia Judeteana a Finantelor Dolj, Agentia Judeteana a Finantelor Publice Olt, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova, iar firmele au activitati in turism, agricultura, industrie alimentara, HoReCa, constructii. In plus, exista si dosare in care a reprezentat companii in cauze in care sunt implicate si institutii ale statului.Printre companiile reprezentate se numara Dalysim Servimpex, cu activitati in domeniul administrativ, Cosmica Travel, cu activitati in domeniul turismului, Robelia Impex si Crinos Impex, cu activitati in domeniul comertului alimentar, si Snail, compania care se ocupa cu cresterea animalelor, aflata in insolventa. Alte dosare privesc insolventa Vanmoritz Group SRL, companie care activa in domeniul HoReCa sau falimentul Alisor Com SRL, firma din judetul Dolj cu activitati in domeniul constructiilor.Triculescu a lucrat cel mai mult timp ca director economic pentru Rophill Com, prima data noua ani, intre 2002 si 2011, apoi inca patru ani, intre 2012 si 2016. Aceasta firma comercializeaza diverse tipuri de echipamente pentru instalatii sanitare, iar din 2017 a intrat in insolventa.In perioada dintre, 2011 - 2012, Triculescu a detinut functia de director adjunct al Centrului Regional de Formare Profesionala a Adultilor Dolj.Intre 1999 si 2002, aceasta a fost economist la Getrans Suma 2-3 Impex, care a fost inchisa la finele anului 2011.Nascuta la 3 mai 1976, Mihaela Triculescu a urmat cursurile Facultatii de Stiinte Economice ale Universitatii din Craiova, intre 1994 si 1998, fiind licentiata in Economie si Gestiunea Productiei Agroalimentare. Si-a completat aceste studii cu un master in Analiza diagnostic si evaluarea afacerilor, la aceeasi facultate, intre 2006 si 2008.In plus, la aceeasi facultate a obtinut, intre 2012 si 2014, un certificat de competente profesionale ale personalului didactic Nivelul I - II formare Psihopedagogica si doua acreditari - CNFPA/ ANC - Certificat manager de proiect si CNFPA/ ANC - Certificat formator.Mihaela Triculescu si-a mai trecut in CV ca vorbeste limba engleza la nivel fluent, are permis auto pentru categoria B si stie Microsoft Office Word, Excel, Power Point, Project. De mentionat ca pachetul Microsoft Office este o suita de programe care cuprinde Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Frontpage si Photo Editor.In schimb, in CV-ul acesteia nu apare ca a fost contabila la SC Servicii Publice SA, firma de curatenie a Primariei Carcea. Unul dintre reprezentantii acestei comune de 3.400 de locuitori din judetul Dolj a confirmat, la inceputul lunii ianuarie ca Triculescu a lucrat acolo, iar pe site-ul acestei primarii exista documente semnate de noua sefa a Fiscului. De asemenea, CV-ul acesteia nu arata ca a fost actionar la vreo firma, asa cum reiese din datele de la Registrul Comertului.Conform Ziarului Financiar, Mihaela Triculescu a fost sau este asociata in mai multe companii printre care Inspire General SRL din Dolj, impreuna cu Adriana Cotel, presedintele Agentiei Nationale a Medicamentului, precum si in Angelo Media Soft SRL (activitati de realizare a soft-ului la comanda), Expert Consult M&M SRL (activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal ), Perfect Balance Profesional SRL (activitati de consultanta pentru afaceri si management).CV-ul Mihaelei Triculescu nu a fost inca publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, unde tot Ionut Misa este trecut drept presedinte al ANAF. In plus, declaratia de avere si cea de interese ale noii sefe a Fiscului nu sunt publicate deloc.In presa au aparut informatii conform carora Mihaela Triculescu a fost respinsa de cinci ori, in trei ani, la examenul oral pentru ocuparea unor functii de inspector la Antifrauda, in perioada 2014-2016.