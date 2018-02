Mai esti asigurat medical daca nu ai depus Declaratia 600? Guvernul Dancila mai da o ordonanta sa clarifice situatia

CAS se datoreaza de catre persoanele care au realizat venituri lunare din activitati independente, cumulate din toate sursele in anul fiscal precedent, peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 lei);

CASS se datoreaza de catre persoanele care au realizat venituri in anul fiscal precedent, din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara (22.800 lei pentru anul fiscal 2018).

Ziare.

com

Vicepremierul Viorel Stefan a declarat ca actul normativ va fi emis de Executiv in aceasta saptamana sau saptamana viitoare. Ordonanta va preciza faptul ca persoanele care nu au platit contributiile de asigurari sociale, dupa amanarea datei de depunere a formularului 600, beneficiaza in continuare de asigurare de sanatate."In legatura cu faptul ca s-a prorogat termenul, e adevarat ca se pune un semn de intrebare asupra faptului daca contribuabilii beneficiaza sau nu de asigurare de sanatate in aceasta perioada. Raspunsul il vom da printr-o OUG care este in lucru si speram ca saptamana aceasta sau viitoare sa venim cu o precizare care sa spuna ca da. Situatia nu difera cu mult fata de ceea ce a fost in anii trecuti", a spus, luni, vicepremierul Viorel Stefan, intr-o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), potrivit Digi24.Amintim ca Guvernul a adoptat, saptamana trecuta, o ordonanta de urgenta prin care termenul de depunere a Declaratiei 600 se proroga de la 31 ianuarie la 15 aprilie. In act s-a strecurat insa si o eroare grava : a fost amanat termenul de depunere a formularului, dar nu s-a modificat OUG-ul care stabileste data de 25 martie privind prima plata trimestriala a contributiilor de asigurari sociale.In aceste conditii, s-a ridicat intrebarea daca oamenii care au amanat depunerea acestui formular sunt in continuare asigurati.Radu Derscariu, director din cadrul firmei de consultanta Deloitte Romania, a explicat ca Fiscul nu poate emite deciziile de impunere fara declaratia contribuabilului , caz in care contribuabilul nu are nicio obligatie de plata."Astfel primul termen ar fi 25 martie, dar aceeasi OUG stabileste ca debitul se instituie odata cu emiterea deciziei de impunere de catre ANAF, in baza declaratiei contribuabilului. Or, atata timp cat termenul pentru depunerea declaratiei a fost prorogat pana pe 15 aprilie, este evident ca ANAF nu va primi declaratiile pana pe 25 martie si, implicit, nu va avea pe baza a ce sa emita deciziile de impunere", a declarat Derscariu.Astfel, termenul de plata devine scadent doar dupa instituirea debitului de catre ANAF, in caz contrar, respectiv daca nu primeste decizia de impunere, persoana fizica nu are nicio obligatie de plata.Executivul a mentionat, saptamana trecuta, ca aproape 30.000 de cetateni au depus deja Declaratia 600."Formularul 600 - Declaratia privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate - va putea fi depus pana la 15 aprilie 2018, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate miercuri de Guvern. Termenul de depunere a Formularului 600 este astfel prelungit de la 31 ianuarie 2018 la 15 aprilie 2018.la noile cerinte de raportare si indeplinire a obligatiilor declarative instituite pentru stabilirea contributiilor sociale obligatorii (contributia de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate). Mentionam faptul ca au fost depuse circa 28.500 de formulare, dintr-un numar total estimat de aproximativ 210.000, potrivit estimarilor facute la nivelul anului 2016", se arata intr-un comunicat de presa remiscontribuabilii persoane fizice, care in anul fiscal precedent, au obtinut venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau venituri din alte surse.