Finantele anunta ca Registrul ANAF functioneaza, desi e picat. De 10 zile finantarea ONG-urilor e blocata

In orice caz, in ciuda anuntului Ministerului, nimeni nu poate verifica functionalitatea registrului pentru ca ... site-ul anaf e picat de cateva ore."Ministerul Finantelor Publice sprijina initiativele valoroase ale societatii civile, iar introducerea Registrului special reprezinta doar o modalitate de a asigura corectitudinea si transparenta sponsorizarilor si a sumelor directionate de persoanele fizice si juridice.Astazi sunt inscrise in Registrul special si pot beneficia de noul regim fiscal peste 700 de asociatii non-profit, printre care si Asociatia Daruieste Viata. Din aprilie 2019, la propunerea MFP, s-a majorat la 3,5% suma care poate fi directionata de persoanele fizice si juridice din impozitul pe venit, pentru sustinerea entitatilor non-profit inscrise in registru", e mesajul postat pe Facebook de Ministerul Finantelor.De altfel, nu doar in text e identificata nominal Asociatia Daruieste Viata, ci si intr-o captura din Registru postata ca fotografie.ONG-ul care construieste din donatii si sponsorizari primul spital de la zero din Romania din ultimii 30 de ani a tras de la inceput semnale de alarma ca masura dorita de Eugen Teodorovici le blocheaza finantarea.De altfel, chiar marti, Oana Gheorghiu, cofondatoare Daruieste Viata, atragea atentia asupra situatiei."#NoiFacemUnSpital. Face si Ministerul Finantelor Publice un registru. De 1 an il tot face si tot nu-i iese... De 9 zile, ONG-urile nu mai pot primi sponsoriozari de la companii, caci nu figureaza in faimosul registru. De ce nu figureaza? Poate ne explica domnul ministru Eugen Teodorovici.Oricum, ce inseamna un spital pe langa un registru? Pentru oamenii din Guvern pare ca nu inseamna mare lucru, altfel ar fi facut ei, nu-i asa? Ei stiti ce fac, nu? OUG-uri, alea sunt importante...scolile, spitalele, autostrazile, bolnavii, copiii flamanzi sa mai astepte", a scris marti pe Facebook Oana Gheorghiu.Dupa postarea Ministerului de miercuri, aceasta a revenit cu un nou mesaj in care arata ca nu renunta sa mearga in instanta pentru a opri aceasta masura abuziva."Intelegem din aceasta postare ca ar trebui sa adresam multumiri catre Ministerul Finantelor Publice pentru generozitatea de care a dat dovada, inventand un registru in care, iata, suntem inscrisi dupa parcurgerea unei proceduri birocratice si abuzive, cu 10 zile mai tarziu fata de data limita, prevazuta in Ordinul pe care tot el, ministerul, l-a dat.Ce sa zicem? Sa fie primit. Si sa ne vedem sanatosi in Contencios Administrativ pentru a anula pasii inutili si nefiresti necesari inregistrarii in faimosul Registru", a scris Gheorghiu.In orice caz, Registrul nu este functional nici la 3 ore de la anuntul Ministerului.Acest fapt este semnalat si de mai multe persoane pe pagina de Facebook a Ministerului de Finante."Foarte frumos, felicitari! Restul ONG-urile cum pot sa verifice statusul cererilor? Site-ul dumneavoastra nu este functional", a scris o doamna."SITE-UL ANAF E PICAT. VA BATETI JOC DE CETATENII PLATITORI DE TAXE. SCRIU CU CAPS PENTRU CA NU VA MAI SUPORT, EFECTIV. NU CRED CA EXISTA O INSTITUTIE MAI INEFICIENTA DECAT ACEASTA. TRIMITETI DECIZII DE IMPUNERE ABERANTE, NIMENI NU STIE CUM SA REZOLVE SITUATIILE, ANGAJATII SUNT ISTERICI SI DEPASITI DE SITUATIE SI MINISTRUL FINANTELOR DA TOT FELUL DE DECLARATII ABERANTE, IN LOC SA REZOLVE NAIBII O DATA SITUATIA ASTA", scrie un alt contribuabil."Buna ziua, nu stiu ce sa spun despre existenta registrului. Mie acum 30 de secunde imi spune ca pagina nu exista" sau "Registrul nu este functional!", sunt alte mesaje in care este semnalata nefunctionalitatea.