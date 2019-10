Fiscul scoate brusc la concurs 66 de posturi de conducere. Candidatilor li se cere "dosar cu sina"

Ziare.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) scoate la concurs zeci de posturi de conducere, atat in cadrul aparatului propriu al ANAF, cat si in cadrul Directiilor generale regionale a finantelor publice.Intr-un anunt publicat pe pagina web a Fiscului se arata ca "Agentia Nationala de Administrare Fiscala (...) organizeaza, in data de 18 noiembrie 2019 (proba scrisa), ora 11, concurs de promovare pentru ocuparea unui numar dedin cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice".Totodata, ANAF anunta ca, tot pe 18 noiembrie, ora 11:00, se organizeaza si un concurs de promovare ade conducere vacante din cadrul aparatului propriu al agentiei.In total, Fiscul pune la bataie 66 de functii de conducere, majoritatea posturilor fiind de director executiv, director general sau sef administratie. Inscrierile pentru concurs se fac in perioada 18 octombrie - 6 noiembrie, in zile lucratoare, in intervalul 08:30 - 17:00 (de luni pana joi) si 08:30 - 14:30 (vineri).Candidatii trebuie sa depuna "dosarele cu sina" la sediul ANAF din strada Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti.Concursul pentru numirea de sefi are loc in timp ce angajarile pe posturile obisnuite de executie sunt blocate de mai multi ani, iar ANAF are un deficit de personal de circa 15% dintr-un total de 27.000 de posturi aprobate pe hartie, transmite Profit.ro.Despre aceasta decizie, fostul sef al ANAF Gelu Diaconu spune ca e o "operatiune de capturare politica a unei institutii fara egal in istoria recenta"."O asemenea operatiune de capturare politica a unei institutii este fara egal in istoria recenta. Nici macar la reorganizarea ANAF din 2013 nu au fost scoase la concurs pentru definitivare un asemenea numar de functii de conducere. Dupa ce au avut trei tentative de a obtine 'legal' o reorganizare ANAF care sa permita instalarea 'pilelor' baronilor PSD la conducere, acum au recurs la o ultima metoda", a declarat pentru Profit.ro Gelu Diaconu.El a mai spus ca si inainte au existat "presiuni infernale pentru ca unii sa renunte la posturile obtinute anterior prin concurs pentru a elibera locul pilosilor PSD"."Cazul Directiei de Control Mari Averi este strigator la cer!! Au eliberat postul pentru a nu fi deranjate persoane care trebuia incluse in esantionul de verificare!!!Imediat dupa ce 'concurentii' se vor inscrie la examen voi face public cu nume si prenume cazuri concrete precum si cine vor fi 'castigatorii' acestui simulacru de concurs national. Pana atunci, poate vor face un efort si alte institutii ale statului roman pentru a bloca disperarea PSD de a ocupa ANAF", a adaugat Diaconu.ANAF este condusa de Mirela Calugareanu, numita de premierul Viorica Dancila. Ea lucreaza sub coordonarea ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici.