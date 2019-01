Fiscul urmeaza planul Dragnea impotriva marilor companii si anunta Operatiunea "Iceberg"

Echipele de lucru de la Fisc

Operatiunea "Iceberg" presupune intensificarea controalelor si eficientizarea derularii acestora la companiile mari, cu scopul mentinerii unui tratament echidistant pentru toate categoriile de contribuabili care desfasoara activitati in Romania, arata un comunicat de presa al ANAF, remis Ziare.com. Potrivit sursei citate, principalele directii de actiune ale ANAF, in perioada urmatoare, sunt:in care companiile mari gestioneaza relatiile economice intre companii in grupul din care fac parte;in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale prin identificarea si instrumentarea fenomenelor de frauda fiscala cu implicatii fiscale negative semnificative asupra bugetului statului.La nivelul ANAF s-a constituit o echipa de lucru formata din specialisti din cadrul Agentiei, care va initia verificari fiscale la contribuabilii cu activitate de impact in toate domeniile de activitate economica."Acestea vor avea la baza evaluarea riscului pentru fiecare contribuabil, raportat la dispozitiile Codului de Procedura Fiscala precum si a (sic!) legislatiei din domeniu", conchide comunicatul.Amintim ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la sfarsitul lunii decembrie 2018, ca ANAF trebuie sa se restructureze rapid pentru a se lupta cu marile companii, in caz contrar inseamna "ca trebuie sa scuturam pomul"."Eu am asteptat ca ANAF sa inteleaga in acesti doi ani ca noi ce am vorbit in campanie nu a fost gluma. La ora aceasta, noi nu putem sa ne asteptam ca ANAF sa mearga la o mare companie si sa se bata cu o companie. ANAF daca nu se restructureaza rapid pentru a se lupta cu aceste companii inseamna ca trebuie sa scuturam pomul. Putem sa mergem pe niste bonusuri foarte mari, dar nu putem sta in continuare in situatia asta", a afirmat Liviu Dragnea."Una dintre cele mai important probleme este ca miliarde de euro nu intra la bugetul de stat", a completat presedintele social-democrat.Liderul PSD a mai spus ca sunt companii care au cifre uriase de afaceri, de miliarde de euro, insa profituri foarte mici, putin peste 1%, nevrand sa plateasca impozitul in Romania.Dupa declaratia lui Liviu Dragnea, seful Fiscului, Ionut Misa, a fost schimbat cu Mihaela Triculescu."Anul 2019 este un an cu foarte multe provocari, in special in zona economica, iar ANAF, ca principala, poate, institutie publica din Romania, trebuie sa-si schimbe radical comportamentul", a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.I.S.