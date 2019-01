Fiscul va primi de la o comisie controlata de Guvern lista de firme unde sa mearga in control

Fiscul a demarat operatiunile "Iceberg" si "Tomis"

Cele doua institutii au incheiat un acord de coorperare care prevede ca, incepand cu luna ianuarie 2019, "in functie de domeniul de activitate, fluctuatia cifrei de afaceri si a celorlalti indicatori stabiliti de comun acord intre ANAF si CNSP".Analiza are ca scop determinarea sectoarelor si societatilor unde exista riscuri fiscale potentiale, precizeaza documentul.Potrivit acordului,Trimestrial se va face o analiza comuna a rezultatelor si se vor aduce imbunatatiri metodologiei de analiza de risc, daca va fi cazul.Modalitatea de preluare si stabilirea concreta a actiunilor de control se realizeaza de catre ANAF cu comunicarea catre CNSP a considerentelor pentru care unele din propunerile CNSP nu au fost preluate.In masura in care pentru analiza de risc sunt necesare informatii sectoriale si microeconomice de la societati comerciale sau institutii publice, ANAF si CNSP vor colabora in vederea obtinerii acestora, in conformitate cu prevederile legale, se mai arata in acord.In cazurile in care din analizele de risc rezulta necesitatea realizarii unor actiuni de verificare si control complexe, cu participarea si a altor organisme abilitate,Daca din analizele de risc sau din analizele de fundamentare ale CNSP, precum si din actiunile de control efectuate in baza analizelor de risc ale CNSP, rezulta necesitatea unor propuneri de ordin legislativ pentru reducerea evaziunii, ANAF si CSP colaboreaza pentru elaborarea proiectelor de acte normative si pentru promovarea acestora., in urma actiunilor de control la societatile comerciale propuse in analizele de risc ale CNSP.ANAF si CNSP colaboreaza pentru efectuarea de analize si evaluari cu privire la reducerea evaziunii fiscale si transmit rapoarte comune catre Ministerul de Finante si Guvern.ANAF a anuntat saptamana trecuta ca marile companii din Romania vor fi verificate in 2019 de inspectori in cadrul operatiunii "Iceberg" , care va acoperi toate domeniile de activitate economica.Actiunea vine dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la sfarsitul anului trecut, ca Fiscul trebuie "sa inceapa lupta" cu marile companii, iar Guvernul l-a schimbat din functie pe seful ANAF.Operatiunea "Iceberg" presupune intensificarea controalelor si eficientizarea derularii acestora la companiile mari, cu scopul mentinerii unui tratament echidistant pentru toate categoriile de contribuabili care desfasoara activitati in Romania, arata un comunicat de presa al ANAF, remisTotodata, Agentia Nationala de Administrare a anuntat ca peste 100 de inspectori sunt implicati intr-o operatiune de monitorizare si control la punctele vamale Constanta Port si Constanta Sud Agigea , denumita "Tomis", timp de peste trei luni.Actiunea vizeaza nu numai verificarea operatiunilor de import, ci si tranzactiile ulterioare, respectiv livrarea, utilizarea, consumul pe teritoriul national si livrarea intracomunitara ori exportul marfurilor.