Guvernul Dancila a amanat termenul pentru depunerea Declaratiei 600, dar nu si cel de plata a contributiilor

CAS se datoreaza de catre persoanele care au realizat venituri lunare din activitati independente, cumulate din toate sursele in anul fiscal precedent, peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 lei);

CASS se datoreaza de catre persoanele care au realizat venituri in anul fiscal precedent, din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara (22.800 lei pentru anul fiscal 2018).

Astfel, desi romanii vizati de masura au timp pana pe 15 aprilie sa depuna declaratia, ei sunt obligati sa plateasca prima transa a contributiilor catre stat pana pe 25 martie, asa cum arata prevederile in vigoare ale Codului Fiscal, informeaza Digi 24."Ordonanta nu aduce alte modificari fiscale, fapt pentru care amintim ca se pastreaza actualele scadente pentru plata asigurarilor sociale datorate de persoanele fizice aflate in sfera declaratiei, respectiv platile sunt facute in patru rate egale pana in data de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie", a explicat consultantul fiscal Adrian Benta, la Realitatea TV.Cei care nu respecta aceste termene vor avea de platit dobanzi si penalitati de intarziere, spune consultantul fiscal. Premierul Viorica Dancila a produs si miercuri nedumerire in randul romanilor . Daca in debutul sedintei de guvern, odata cu anuntul amanarii termenului de depunere, Dancila a promis ca in perioada urmatoare Ministerul Finantelor va gasi o "solutie permanenta" pentru rezolvarea problemei, astfel incat toti cei vizati sa plateasca "", acest angajament nu se mai regasea si in comunicatul de dupa sedinta.Ba chiar Executivul reamintea cine trebuie sa depuna formularul 600, mentionand si ca pana acum deja au facut-o aproape 30.000 de cetateni."Formularul 600 - Declaratia privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate - va putea fi depus pana la 15 aprilie 2018, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate miercuri de Guvern. Termenul de depunere a Formularului 600 este astfel prelungit de la 31 ianuarie 2018 la 15 aprilie 2018.la noile cerinte de raportare si indeplinire a obligatiilor declarative instituite pentru stabilirea contributiilor sociale obligatorii (contributia de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate). Mentionam faptul ca au fost depuse circa 28.500 de formulare, dintr-un numar total estimat de aproximativ 210.000, potrivit estimarilor facute la nivelul anului 2016", se arata intr-un comunicat de presa remiscontribuabilii persoane fizice, care in anul fiscal precedent, au obtinut venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau venituri din alte surse.