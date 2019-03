La ANAF, infrastructura informatica este si va ramane varza: La 9.000 de accesari simultane se blocheaza

Ziare.

Surse din domeniu au declarat pentru Curs de Guvernare ca, in primele doua saptamani din martie, specialistii IT din Fisc au "peticit" cum au putut sistemul, ridicandu-i "performantele" pana la pragul de 9.000 de accesari simultane, total insuficient insa pentru perioadele de varf in care companiile fac raportari.Chiar si asa, in momentul in care si persoanele fizice au inceput sa depuna Declaratia unica de venit si Formularul 230, Spatiul Privat Virtual nu a mai putut fi folosit.Cauza evidenta a blocajului: in jur de 3 milioane de utilizatori au aparut in perioada din luna in care cele 300.000 de firme isi depun declaratiile.Solutia Ministerului de Finante, asumata de ANAF, a fost tipic damboviteana: Guvernul a prorogat termenul-limita de depunere a celor doua documente . Noul termen este 31 iulie, sase zile dupa ce expira data-limita la care companiile depun, lunar, declaratii.Finantele au amanat problema cu care se confrunta Fiscul pentru ca nu vor sa o rezolve- resursele au fost directionate catre relativ noul Centru National pentru Informatii Financiare, aflat la Ministerul de Finante.Precizare importanta: Infiintarea acestui centru a fost unul dintre cele mai puternice motive pentru care Guvernul a renuntat la programul de reforma al ANAF convenit cu Banca Mondiala.