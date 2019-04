Milioane de conturi bancare au fost blocate de ANAF. Doar la BRD sunt 2,3 milioane, adica o treime din conturi

O singura datorie, toate conturile blocate

Discutii aprinse in Senat

Comisioanele

Conform Adevarul , BRD Societe Generale a anuntat recent ca Fiscul a blocat anul trecut o treime din conturile deschise in cadrul institutiei.Francois Bloch, directorul general al BRD - Groupe Societe Generale, a precizat ca ANAF a trimis, in 2018, 418.000 de cereri de popriri.In total, au fost 700.000 de astfel de cereri la aproximativ 2,3 milioane de clienti, astfel incat BRD a infiintat un departament special pentru gestionarea conturilor si notificarea clientilor.In plus, exista si alte 250.000 de cereri de poprire de la executorii judecatoresti.Francois Bloch a mai explicat ca popririle de la ANAF vin in format electronic, insa exista o problema: acestea sunt trimise pe toate conturile persoanei, comparativ cu cele primite de la executorii judecatoresti care trimit direct pe contul vizat.Sefa ANAF, Mihaela Triculescu, a incercat sa clarifice situatia sustinand ca Fiscul nu stie soldul conturilor persoanelor fizice, astfel ca trimite hartii tuturor bancilor pentru a bloca fiecare cont bancar.Acest subiect a starnit discutii aprinse in Senat, Daniel Fenechiu si Adriana Saftoiu (PNL) au sustinut ca le-au fost blocate conturile, reclamand dificultatea cu care se ridica aceste popriri.Referitor la faptul ca ANAF pregateste un proiect prin care sa se ridice mai rapid popririle de pe conturile bancare, Mihaela Triculescu a afirmat, initial, ca exista un astfel de ordin, insa ulterior si-a schimbat versiunea, spunand ca doar va simplifica procedura si"Acum este in vigoare un ordin prin care persoanele fizice care au o datorie mai mica100 de lei nu mai pot fi poprite. Procedura era mai greoaie pentru ridicarea popririlor. Am dat o circulara prin care zilnic un inspector merge la banci pentru a rezolva aceasta problema si a se ridica propririle in acea zi. Nu mai exista acum o perioada mai mare de 3-4 zile, dupa ce s-a achitat debitul, ca sa se poata ridica poprirea de la banca", a declarat Triculescu, potrivit sursei citate.Pe langa imposibilitatea de a-si folosi conturile, contribuabilii trebuie sa achite si comisioare bancilor pentru gestionarea popririlor.De exemplu, Banca Transilvania are un comision de instituire a popririi de 15 lei/poprire; alt comision de plata a popririi de 10 lei - pentru plati mai mari sau egale cu 31 lei si 31 de lei pentru plati mai mari de 31 lei; un comision suspendare/sistare poprire 15 lei/ poprire.Comparativ, BCR percepe comisioane de poprire de 10 lei pentru sumele mai mici de 100 de lei si de 30 lei pentru sumele mai mari de 100 de lei.BRD are comision unic de 30 de lei, in timp ce Unicredit, CEC Bank si Alpha Bank percep 30 de lei fiecare.Raiffeisen are cel mai mic comision: 2,5 lei pentru popriri mai mici sau egale cu 100 lei si 20 de lei pentru valori mai mari de 100 lei.