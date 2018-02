Ministrul Teodorovici spune ca formularul 600 nu mai trebuie depus, chiar daca termenul de plata nu a fost amanat

Ziare.

"In sedinta de guvern a fost o prima ordonanta de urgenta, numarul unu, prin care primul ministru a decis amanarea termenului de depunere a acestui formular pana pe 15 aprilie.", a spus ministrul Finantelor la sediul PSD Tulcea.Teodorivici a mai precizat ca ""."S-a prelungit pentru a avea timp sa gasim o solutie. Gandim orice fel de solutie care duce la simplificare.. Oricum, va fi o varianta buna si, cum a zis doamna primi-ministru, permanenta. Sunt doua, trei scenarii, lucram pe ele", a adaugat Teodorovici.Insa in ordonanta de urgenta adoptata miercuri de Guvernul Dancila privind Declaratia 600 a fost amanat doar termenul de depunere a formularului, insa nu si cel in care trebuie facute platile.Astfel, desi cei vizati de masura au timp pana pe 15 aprilie sa depuna declaratia, ei sunt obligati sa plateasca prima transa a contributiilor catre stat pana pe 25 martie, asa cum arata prevederile in vigoare ale Codului Fiscal.