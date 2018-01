Misa: ANAF a cheltuit 60 de milioane de lei din banii Bancii Mondiale pe consultanta si niciun leu pe sistemul IT

Ziare.

com

"Acest program a fost realizat, din pacate, in proportie de 23,5%, in sensul ca s-au cheltuit 23,5% din sumele alocate, in schimb niciun leu pe sistemul IT.Am avut discutii cu reprezentantii Bancii Mondiale din acest punct de vedere. Ei au sesizat din 2012, in fiecare an, faptul ca nu s-au facut progrese la nivelul sistemului IT si ca ne-am rezumat la a face analize si consultante", a spus Misa, la audierile din Comisia economica a Senatului.Ministrul a precizat ca a discutat cu reprezentantii Bancii Mondiale si au realizat Centrul National de Informatii Fiscale."Am purtat discutii cu ei asupra posibilitatii de a continua in aceasta formula si, de comun acord, am realizat Centrul National de Informatii Fiscale. Dansilor li s-a parut o idee buna ca centralizam toate bazele de date ale ANAF si punem tot sistemul IT sub o singura umbrela.si era neaparat necesar sa unificam intregul sistem IT sub o singura umbrela cu o viziune si strategie asupra sistemului IT in urmatoarea perioada, atat asupradin acest punct vedere, cat si din punct de vedere al suportului IT. Dorim sa evitam orice deplasare a unui contribuabil la orice alta institutie care poate avea nevoie de o astfel de informatie", a mai precizat ministrul Finantelor.Ionut Misa a dat explicatii, marti, in Senat, in conditiile scandalului declansat de implementarea declaratiei 600.