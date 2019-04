Motivul pentru care ANAF amana licitatia pentru vanzarea masinii ARO a lui Nicolae Ceausescu

Ziare.

Motivul? Fiscul este nevoit sa verifice daca acest automobil face parte din patrimoniul cultural national, dupa ce un expert autorizat de Ministerul Justitiei a transmis o sesizare in acest sens, transmite Profit.ro De culoare gri si fabricat in 1977, autoturismul ARO 304 pe benzina are o capacitate de 2.495 cmc, iar bordul arata ca a parcurs 72.453 de kilomentri.Amintim ca la inceputul lunii februarie, ANAF a incercat sa vanda acesta masina la un pret de 137.500 de lei (29.000 de euro), dar nu a gasit niciun cumparator interesat.Pe 7 martie era programata a doua runda de licitatii, la care pretul ar fi trebuit sa scada cu 25%.In prezent, autoturismul se afla in proprietatea lui Ovidiu Tender, de la care statul incearca sa recupereze bani, in urma unor inselatori si cazuri de spalare de bani dovedite.