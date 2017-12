Noua poarta spre abuz: Guvernul trimite angajatii ANAF sa-si produca singuri suplimente salariale din sumele impuse celor controlati

Trista experienta a trecutului

Ce prevede noul proiect

Justificarea oficiala a masurii

Potrivit proiectului, banii astfel obtinuti "se utilizeaza pentru acordarea de premii personalului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."Cu acest proiect, Ministerul Finantelor pare sa aplice in continuare "prezumtia de vinovatie" a mediului de afaceri, articolul 3 stabilind ca ANAF isi va face un buget de venituri suplimentare, acestea fiind realizate, in parte, din sume suplimentare stabilite prin decizii de impunere sau obligatii fiscale accesorii.Justificarea masurii e halucinanta: inspectorii se simt timorati de faptul ca firmele isi angajeaza avocati care i-ar putea actiona penal pentru prezumtive abuzuri, lucru care le creaza un disconfort profesional.Foarte important - in realitate, lucrurile stau putin invers:In anii 2014-2015, ANAF introdusese "cutuma" sesizarii penale impotriva contribuabililor, pentru a bloca accesul la instante al celor care contesta deciziile Fiscului.Odata cu blocarea acestui drept, au fost blocati si banii companiilor, pana la rezolvarea caracterului penal al unor decizii care nu s-au dovedit penale. Si au fost bani trecuti in performantele ANAF si in legile bugetelor.Justificarea oficiala a emiterii acestui ultim proiect, pe care o publicam la final, merita citita rand cu rand pentru a intelege modul in care actuala coalitie de guvernare priveste mediul economic autohton.Potrivit documentului lucrat de Ministerul de Finante:Art. 1: "Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin infiintarea unei activitati finantate integral din venituri proprii, poate retine, ca venituri proprii, o cota de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ fiscale, procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala care au la baza sesizari ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ramase definitive in sistemul cailor de atac, reprezentand:- impozite, taxe si contributii, stabilite suplimentar prin decizii de impunere, stinse prin incasare, compensare sau executare silita- obligatii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin incasare, compensare sau executare silita- valoarea sumelor incasate din valorificarea bunurilor confiscate prin procese verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala- repararea prejudiciului material si sume confiscate prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala care au la baza sesizari ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, stinse prin incasare, valorificare sau executare silita".Proiectul stabileste: "Constituirea veniturilor se face din sumele stinse intr-un exercitiu financiar, cu conditia ca actele prin care au fost stabilite sumele respective sa ramana definitive in sistemul cailor de atac in acelasi exercitiu financiar."In situatia in care exercitiul financiar in care se sting sumele difera de exercitiul financiar in care actele raman definitive in sistemul cailor de atac, constituirea veniturilor se face din veniturile bugetare ale exercitiului financiar in care cele doua conditii, respectiv stingerea si ramanerea definitiva, sunt indeplinite cumulativ.Articolul 3 al proiectului stabileste: "Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea prevazuta la art.1, alin. (1) se elaboreaza si se aproba odata cu bugetul ordonatorului principal de credite in subordinea caruia functioneaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform prevederilor legale in vigoare."Aceasta apare in expunerea de motive a acestui proiect de OUG si se refera la imperativul respectarii tintei de deficit de sub 3% din PIB, prevazut de Tratatul privind functionarea UE."Tinand seama de necesitatea mentinerii cheltuielilor bugetare la un nivel care sa permita buna functionare a serviciilor publice, iar cresterea veniturilor bugetare nu mai poate fi realizata prin cresterea presiunii fiscale asupra mediului economic si/sau al cetatenilor, se impune intensificarea eforturilor de crestere a gradului de colectare a sumelor la bugetul general consolidat", arata documentul.In plus, "activitatea de control realizata de functionarii publici necesita un nivel ridicat de competenta profesionala, pentru a face fata provocarilor si contestatiilor formulate de contribuabili, in special de cei care au capacitatea financiara pentru sustinerea reprezentarii lor de catre firme de avocatura specializate, iar, pe de alta parte, de multe ori echipele de control sunt supuse presiunilor din partea contribuabililor, de multe ori fiind formulate plangeri penale impotriva membrilor lor sau se confrunta cu amenintari din partea contribuabililor, in special din partea celor care se afla in zona de criminalitate economica"."Aceasta situatie, coroborata cu un grad scazut de satisfactie in ceea ce priveste conditiile de munca, dar si nivelul de salarizare constituie un factor important in fluctuatia mare a personalului, in mod deosebit a celui cu un nivel ridicat de competenta profesionala.Este edificator in acest sens faptul ca in primele trei trimestre ale anului in curs au fost inregistrate 1.086 incetari ale rapoartelor de serviciu in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala", asa justifica Finantele necesitatea acestei masuri de introducere aa personalului.