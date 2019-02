Noua sefa a ANAF a schimbat conducerea Directiei Generale a Vamilor

Ziare.

Astfel, au avut loc schimbari la nivelul conducerii pentru 19 structuri vamale, respectiv: la Directia Generala a Vamilor, la nivelul Directiilor Regionale Vamale (trei directori executivi), cinci sefi Birou Vamal, un sef adjunct birou vamal la Birourile Vamale de Interior si noua sefi birou vamal la Birourile Vamale de Frontiera.ANAF asigura administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri bugetare date prin lege in competenta sa, aplica politica si reglementarile in domeniul vamal si exercita atributiile de autoritate vamala, precum si controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte care au ca efect evaziunea fiscala si frauda fiscala si vamala, precum si a altor fapte date prin lege in competenta sa.Directia Generala a Vamilor functioneaza in cadrul ANAF si are in atributii coordonarea si indrumarea la nivel teritorial a celor opt Directii Regionale Vamale, in cadrul carora sunt organizate 89 Birouri Vamale de Frontiera si Birouri Vamale de Interior.