Noua sefa a ANAF s-a ocupat de zeci de dosare in instantele din Bucuresti si din mai multe judete

Cum a ajuns Mihaela Triculescu sefa ANAF

Dosarele sunt pe rolul instantelor din Bucuresti, Dolj, Arad, Olt, Suceava si Brasov.Mihaela Triculescu a reprezentat companii aflate in proces cu Oficiul Registrului Comertului, Agentia Judeteana a Finantelor Dolj, Agentia Judeteana a Finantelor Publice Olt, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova. Potrivit informatiilor, Mihaela Triculescu a reprezentat firme cu activitati in turism, agricultura, industrie alimentara, HoReCa, constructii, dar exista si dosare in care a reprezentat companii in cauze in care sunt implicate si institutii ale statului.Printre companiile reprezentate se numara Dalysim Servimpex, cu activitati in domeniul administrativ, Cosmica Travel, cu activitati in domeniul turismului, Robelia Impex si Crinos Impex, cu activitati in domeniul comertului alimentar, si Snail, compania care se ocupa cu cresterea animalelor, aflata in insolventa. Alte dosare privesc insolventa Vanmoritz Group SRL, companie care activa in domeniul HoReCa sau falimentul Alisor Com SRL, firma din judetul Dolj cu activitati in domeniul constructiilor.Conform Ziarului Financiar, Mihaela Triculescu a fost sau este asociata in mai multe companii, printre care Inspire General SRL din Dolj, impreuna cu Adriana Cotel, presedintele Agentiei Nationale a Medicamentului, precum si in Angelo Media Soft SRL (activitati de realizare a soft-ului la comanda), Expert Consult M&M SRL (activitati de contabilitate si audit financiar, consultanta in domeniul fiscal), Perfect Balance Profesional SRL (activitati de consultanta pentru afaceri si management).In presa au aparut informatii conform carora Mihaela Triculescu a fost respinsa de cinci ori in trei ani la examenul oral pentru ocuparea unor functii de inspector la Antifrauda, in perioada 2014-2016.Premierul Viorica Dancila a semnat, joi, 3 ianuarie, decizia de numire a Mihaelei Triculescu in functia de presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), dupa revocarea lui Ionut Misa.Conform comunicatului Guvernului, Mihaela Triculescu, este economist cu peste 19 ani de experienta in mediul privat si practician in insolventa, asigurand managementul procedurii de insolventa pentru mai multe companii. Noul presedinte ANAF este licentiat in economie si absolvent al studiilor de master disciplina "Analiza diagnostic si evaluarea afacerilor" la Universitatea din Craiova, Facultatea de Stiinte Economice.Decizia sefului Executivului vine dupa ce Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a anuntat ca i-a cerut premierului revocarea din functia de presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a lui Ionut Misa. Teodorovici a mai spus ca Fiscul are nevoie de o colectare mai buna a taxelor si impozitelor.