Noua sefa ANAF a facut doua numiri controversate: Un avocat si un fost sef DSP cu probleme penale

Informatia a fost confirmata de cei doi pentru Profit.ro.Iordache este un apropiat al noii sefe a ANAF, presa relatand ca Darius Valcov, cel care ar fi sustinut numirea lui Triculescu in functie, a cunoscut-o pe aceasta chiar prin intermediul lui Iordache. Cei doi au avut in trecut probleme cu justitia.Potrivit Adevarul, Iordache a intrat in politica la inceputul anilor 2000, alegand PNL, iar in campania pentru alegerile locale, intr-una din actiunile sale electorale, ii flutura, in cadrul unei conferinte de presa, lui Darius Valcov (la acel moment seful PDL Olt) o pereche de catuse, amenintand ca va avea probleme cu legea, pe seful PSD Olt de atunci, fostul vicepremier Paul Stanescu, numindu-l "seful mafiei locale PSD".Ulterior, Iordache a schimbat tabara si, sustinut de Darius Valcov, proaspat ajuns si el in PSD, a fost numit manager al Spitalului Judetean de Urgenta Slatina, intrat tot in acei ani, din administrarea Ministerului Sanatatii, in cea a Consiliului Judetean Olt. Din functia de manager al spitalului slatinean a fost schimbat in ianuarie 2016, dupa patru ani, la acel moment Iordache organizand o conferinta de presa in care a vorbit despre presupusele sale legaturi cu Darius Valcov.In 2015, Darius Valcov, care la acel moment ocupa functia de ministru al Finantelor, fusese retinut de procurorii DNA. Andrei Iordache a pastrat relatia cu actualul consilier al prim-ministrului, presa relatand recent ca noua sefa a ANAF, Mihaela Triculescu, i-ar fi fost prezentata lui Valcov de catre acesta.In 2013, Iordache a fost arestat sub acuzatia ca ar fi ajutat la masluirea unor probe de sange, potrivit Adevarul.Si Marius Stancescu a fost condamnat in 2014 la 3 ani cu suspendare, fiind acuzat intr-un dosar de trafic de influenta si fals in inscrisuri in scopul de a ascunde infractiuni de coruptie.In acelasi dosar, si fostul consilier superior ANAF Adrian Gavrila a fost condamnat definitiv tot la trei ani de inchisoare cu suspendare. Acesta era acuzat ca ar fi cerut sute de mii de euro de la administratorul unei firme, pentru ca acesta sa nu fie cercetat pentru evaziune si contrabanda si a nu fi executat silit.