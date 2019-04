Patriarhia e multumita de Registrul ANAF, care a blocat finantarea ONG-urilor

Ziare.

com

Situatia a aparut dupa ce ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a decis infiintarea unui registru la nivelul ANAF, legea a fost data, a intrat in vigoare pe 20 ianuarie, insa abia pe 1 aprilie au devenit disponibile si declaratiile pe care erau obligate entitatile sa le depuna. Termenul de procesare este de 10 zile, deci iata ca, jumatate de luna, finantarea este blocata total.Daca numeroase ONG-uri au atras atentia asupra situatiei, reclamand reaua-vointa a Guvernului si institutiilor din subordine,a vrut sa afle si care este punctul de vedere al Patriarhiei, avand in vedere ca Biserica functioneaza pe baza de donatii si alocari de la buget.De exemplu, doar pentru Catedrala Mantuirii Neamului, aproape 30 de milioane de euro au fost obtinute din donatii, iar restul pana la peste 110 milioane de euro de la autoritatile statului."Patriarhia Romana a putut consulta proiectul de ordin al presedintelui ANAF in cele cateva zile cat s-a aflat pe site-ul ANAF, in dezbatere publica. Nu au fost constatate sarcini iesite din comun si nu consideram ca noile sarcini ar putea pune in dificultate sponsorizarile catre unitatile de cult", a raspuns Patriarhia, la solicitareaCererea de inregistrare in registru trebuie sa fie insotita si de o declaratie pe propria raspundere ca entitatile isi desfasoara activitatea pe care o declara. ONG-urile au contestat dur si aceasta masura birocratica suplimentara."Pornesc de la premisa ca toti suntem niste infractori care facem altceva decat pentru ce ne-am infiintat. Sunt niste lucruri absolut aberante, e o procedura pe care ei o pot indeplini fara sa ne puna pe noi pe drumuri, pentru ca tot ce trebuie sa cuprinda registrul exista in baza lor de date. E pur si simplu doar sa ne puna bete in roate", declara pentrusaptamana trecuta Oana Gheorghiu, cofondatoare Daruieste Viata, asociatia care construieste primul Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania si, de altfel, primul spital construit in tara noastra de la zero in ultimii 30 de ani.Am vrut sa aflam si in cazul Patriarhiei daca cel care trebuie sa depuna declaratia este patriarhul Daniel si pe ce anume isi asuma raspunderea. Am aflat insa ca Biserica este mult mai bine organizata decat ONG-urile."Acest formular trebuie completat de aceeasi persoana care are in cadrul institutiei calitatea de imputernicit in relatia cu ANAF, persoana abilitata care semneaza si celelalte declaratii fiscale cerute de lege, de regula consilierul economic de la episcopii sau protopopul/contabilul protopopiatului.Inregistrarea in registrul mentionat se face electronic de catre persoanele imputernicite care au semnatura electronica in relatia cu ANAF pentru declaratii fiscale. Administratia Patriarhala indeplineste toate conditiile prevazute de lege", e raspunsul primit de la purtatorul de cuvant al Patriarhiei.Biserica este insa o institutie uriasa, de aceea, situatia creata de ANAF nu ii afecteaza activitatea. Pentru ONG-uri care depind de sponsorizari si donatii pentru a functiona de la o luna la alta, acest blocaj se traduce prin sute si mii de oameni care nu vor primi ajutor.