Peste 46.400 de companii au apelat la amnistia fiscala

Ziare.

com

"Astfel, pentru accesarea facilitatii fiscale constand in anularea obligatiilor accesorii, precizam ca, pana la data de 16.12.2019, inclusiv, trebuie sa fie respectate conditiile impuse de lege, respectiv achitarea obligatiilor bugetare principale cu scadente pana la 31.12.2018, precum si a obligatiilor bugetare principale si accesorii cu termene de plata intre 01.01.2019 si 16.12.2019", anunta ANAF.Anularea obligatiilor accesorii nu este conditionata de depunerea notificarii privind intentia de a beneficia de aceasta facilitate fiscala, insa este obligatoriu sa fie depusa, pana la data de 16.12.2019, inclusiv, o cerere in acest sens, la organele fiscale competente.Eficienta accesarii unei astfel de facilitati consta in aceea ca, prin achitarea voluntara a obligatiilor bugetare principale restante la 31.12.2018, precum si a obligatiilor bugetare principale si accesorii cu termene de plata intre 01.01.2019 si 15.12.2019, se pot anula obligatiile accesorii aferente obligatiilor bugetare principale restante la 31.12.2018.In caz contrar, se vor continua masurile de executare silita asupra tuturor veniturilor si bunurilor detinute de contribuabili pentru recuperarea acestor obligatii, informeaza Fiscul.Citeste mai multe despre ANAF: 46.480 de companii au apelat la amnistia fiscala pe Curs de Guvernare