PNL il acuza pe Teodorovici ca pregateste executarea silita a milioane de romani

"Starea dezastruoasa a vistieriei statului ii face pe guvernantii de la PSD si ALDE sa ia masuri disperate pentru a face rost de bani la buget.Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca vrea sa incaseze in acest an 14-15 miliarde de lei de la romani, in contul unor datorii neplatite in ultimii cinci ani, aceasta fiind una dintre masurile pentru incadrarea in tinta de deficit bugetar de 3% din PIB", afirma purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, intr-un comunicat remis miercuriIonel Danca afirma ca, astfel, Teodorovici admite ca situatia veniturilor bugetare este dezastruoasa si apeleaza la o masura disperata pentru cresterea incasarilor.Potrivit acestuia, solutia aleasa exprima o grava recunoastere a esecului PSD in administrarea fiscala a tarii si a incompetentei personale a ministrului Finantelor Publice."Pana in toamna, ne spune Teodorovici, vor face o centralizare si vor trimite decizii de impunere romanilor pentru datoriile la Fisc din ultimii cinci ani. Practic, Teodorovici recunoaste ca ANAF nu a informat cetatenii ca au datorii la Fisc de aproape 15 miliarde de lei si ca, in plina vara, intr-o perioada de vacante si concedii, milioane de romani risca sa se trezeasca cu decizii de impunere de la ANAF, cu popriri pe conturi si sume importante de bani blocate", subliniaza Ionel Danca.Purtatorul de cuvant al PNL se intreaba insa cine raspunde pentru faptul ca ANAF a lasat sa curga datorii timp de cinci ani fara sa anunte cetatenii, pentru ca mai apoi sa fie executate silit cu penalitati."Sau poate chiar asta si-au dorit, sa mareasca veniturile la buget, majorand datoriile romanilor cu penalitati pentru intarziere?", se mai intreaba Ionel Danca.In opinia purtatorului de cuvant al PNL, Eugen Teodorovici ar trebui sa-i ancheteze disciplinar pe toti cei care timp de cinci ani nu si-au facut treaba sa colecteze la timp taxele si impozitele si nu au informat cetatenii ce datorii au de plata la ANAF. Contribuabilii persoane fizice au datorii catre stat de 14-15 miliarde de lei acumulate in ultimii cinci ani , iar Ministerul Finantelor vrea sa stimuleze achitarea lor anul acesta, a anuntat, marti, Eugen Teodorovici, la o conferinta de specialitate.I.O.